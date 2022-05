Divorțul lui Johnny Depp. Fosta iubită a actorului, Kate Moss, martoră în procesul de defăimare! Ar fi avut o viață de coșmar lângă acesta: ”Ani și ani de plâns”

Kate Moss ar putea fi martor în procesul de defăimare al lui Johnny Depp împotriva lui Amber Heard. Avocații au fost extrem de interesați după ce actrița din Aquaman a declarat că Depp a împins-o pe scări pe fosta sa parteneră.

Cu toate astea, Kate Moss nu a vrut să se implice în scandalul celor doi. Amber Heard a mai subliniat cu câteva săptămâni în urmă că a început să-i fie frică de Deep după o ceartă din 2015. Aceasta a mărturisit că sora ei, Whitney, era în mare pericol. Tânăra a fost prezentă în scandalul lor. Actrița a spus că în acel moment, „s-a gândit instantaneu la Kate Moss și la scări, iar eu m-am aruncat spre el’.

După cele auzite, Depp și-a păstrat calmul și nu a părut impresionat de afirmațiile lui Heard. Numele lui Kate Moss ar fi fost interzis la proces, dar rapoartele sugerează acum că echipa actorului caută dovezi prin care să dovedească că este nevinovat.

Relația lui Johnny Depp cu Kate Moss

Cu toate că Heard a scos la iveală mai multe detalii, Kate nu a recunoscut niciodată că a fost abuzată de Johnny în timpul relației lor, care a durat din 1994 până în 1997. Actorul a dezvăluit că el a fost de vină pentru despărțire.

„Nu m-am simțit niciodată atât de emoționat lângă o femeie până acum. Am fost atât de prost pentru că nu am făcut ce trebuia pentru relația noastră. Eu sunt cel care trebuie să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat, mi-a fost greu să mă descurc, mi-am lăsat munca să stea în cale și nu i-am acordat atenția pe care ar fi trebuit să i-o dau. Toată treaba a fost o nebunie pentru că nu ar fi trebuit niciodată să mă supăr atât de mult cu ceea ce oamenii au de spus despre munca mea. Sigur că ar trebui să-mi pese de filmele mele, dar când ajung acasă ar trebui să încerc să las chestiile astea în urmă. Nu am putut face asta și a fost îngrozitor. Crede-mă, sunt un prost total uneori’, a spus el într-un interviu pentru revista HELLO! 1998.

Kate Moss a declarat doar că a fost una dintre cele mai urâte despărțiri și că a plâns ani de zile din cauza lui Deep.

„Nu există nimeni care să fi putut vreodată să aibă grijă de mine. Johnny a făcut-o un pic. Am crezut ce a spus. Și asta mi-a lipsit când am plecat. Chiar am pierdut acel om în care puteam avea încredere. Coșmar. Ani și ani de plâns’, a împărtășit ea.