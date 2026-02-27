International

Talibanii anunță lovituri cu drone asupra unor ținte din Pakistan. Islamabadul susține că atacurile au fost interceptate

Khawaja Asif și Amir Khan Muttaqi. / sursa foto: captură video
Autoritățile talibane din Afganistan au anunțat că au desfășurat atacuri aeriene cu drone împotriva unor obiective militare din Pakistan, pe fondul continuării tensiunilor dintre cele două state vecine, potrivit First Post.

Informația a fost transmisă de reprezentanți ai administrației de la Kabul, în timp ce partea pakistaneză a declarat că dispozitivele aeriene fără pilot au fost neutralizate înainte de a produce victime sau pagube semnificative.

Escaladarea retoricii și a incidentelor de securitate are loc într-un context regional fragil, marcat de schimburi de acuzații și confruntări sporadice de-a lungul frontierei comune.

Anunțul autorităților talibane

Reprezentanții administrației talibane din Afganistan au declarat că au „desfășurat cu succes” atacuri cu drone care au vizat situri militare din Pakistan. Potrivit comunicării oficiale, operațiunea a fost prezentată drept o acțiune direcționată împotriva unor obiective considerate strategice.

Declarația survine în condițiile în care relațiile dintre Kabul și Islamabad au fost tensionate în ultimele luni, în special din cauza problemelor de securitate de la graniță. Informațiile privind amploarea atacurilor și eventualele pagube produse nu au fost detaliate în comunicarea inițială.

Autoritățile talibane au utilizat formularea potrivit căreia au „desfășurat cu succes” aceste lovituri aeriene cu drone, fără a oferi date suplimentare despre tipul echipamentelor folosite sau despre durata operațiunii.

Reacția oficială a Pakistanului

De partea cealaltă, ministrul informațiilor din Pakistan, Attaullah Tarar, a transmis o poziție oficială privind incidentul.

Potrivit acestuia, militanți au încercat să folosească drone împotriva unor ținte din interiorul Pakistanului, însă aparatele au fost interceptate de sistemele de apărare anti-dronă.

Afganistan, feb 2026

Afganistan, feb 2026 / sursa foto: captură video

Attaullah Tarar a declarat că dispozitivele au fost neutralizate și că „nu au existat pierderi de vieți omenești”. Oficialul pakistanez a precizat că sistemele de securitate au funcționat conform procedurilor și au împiedicat producerea unor consecințe grave.

Autoritățile de la Islamabad nu au confirmat existența unor lovituri reușite asupra infrastructurii militare și au subliniat că nu au fost înregistrate victime.

Contextul tensiunilor regionale dintre talibani și Pakistan

Incidentul anunțat de ambele părți are loc pe fondul unor confruntări continue între forțele de securitate și grupări militante active în zona de frontieră. Relațiile dintre Afganistan și Pakistan au fost marcate de acuzații reciproce privind sprijinirea sau tolerarea unor grupuri armate care operează în regiune.

Frontiera comună, cunoscută pentru terenul dificil și porozitatea sa, a fost în repetate rânduri scena unor incidente armate și a unor operațiuni de securitate.

Autoritățile din ambele state nu au anunțat, până în prezent, măsuri suplimentare în urma declarațiilor privind utilizarea dronelor, însă situația rămâne în atenția structurilor de securitate din regiune.

