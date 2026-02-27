Liderul suprem al Afganistanului, Hibatullah Akhundzada, ar fi fost ucis într-un schimb de focuri

Informații apărute în fluxurile internaționale indică faptul că liderul suprem al talibanilor, Hibatullah Akhundzada, ar fi fost ucis în urma unor lovituri atribuite Pakistanului, potrivit First Post.

Relatările nu au fost confirmate oficial de autoritățile afgane sau pakistaneze, însă apar într-un context de escaladare rapidă a confruntărilor la frontiera dintre cele două state.

Tensiunile s-au amplificat după ce forțele afgane au deschis focul asupra unor posturi pakistaneze din nord-vestul muntos al Pakistanului, declanșând schimburi de focuri care, potrivit oficialilor pakistanezi, au durat mai mult de două ore. Aceștia au vorbit sub protecția anonimatului, precizând că nu erau autorizați să ofere declarații publice.

Confruntările s-au produs de-a lungul frontierei de aproximativ 2.600 de kilometri dintre Afganistan și Pakistan, zonă marcată în ultimii ani de incidente repetate. Oficialii pakistanezi au declarat că forțele afgane au deschis focul asupra pozițiilor lor, iar armata pakistaneză a ripostat ulterior.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a transmis pe platforma X că acțiunile au fost lansate ca răspuns la loviturile din săptămâna precedentă, în urma cărora 18 persoane au murit. În mesajele publicate, acesta a afirmat că „mai mulți militari pakistanezi au fost uciși și alții au fost luați prizonieri” în timpul operațiunilor desfășurate joi seară.

Aceste declarații nu au fost confirmate independent de autoritățile pakistaneze. Schimburile de focuri reprezintă cea mai recentă escaladare care pune presiune asupra unui armistițiu fragil, stabilit după confruntările violente din luna octombrie.

În paralel cu luptele dintre forțele de securitate, un incident a fost raportat în apropierea punctului de trecere Torkham, în provincia Nangarhar. Potrivit agenției AFP, un obuz de mortar a lovit în timpul nopții tabăra Omari, care adăpostește persoane revenite din Pakistan.

Qureshi Badlun, oficial provincial din Nangarhar, a declarat: „Șapte refugiați au fost răniți, iar o femeie este în stare gravă.” Incidentul a avut loc pe fondul confruntărilor continue dintre forțele pakistaneze și personalul de securitate al talibanilor de la frontieră.

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare privind originea exactă a obuzului sau circumstanțele lansării acestuia.

În contextul agravării situației, China a anunțat că încearcă să contribuie la reducerea tensiunilor. Într-o conferință de presă, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez, Mao Ning, a declarat că Beijingul este „profund îngrijorat de escaladarea situației” de la granița dintre cele două state.

Potrivit declarațiilor oficiale, China a utilizat „propriile canale” pentru a facilita dialogul și este dispusă „să joace un rol constructiv în stabilizarea situației”. Anunțul vine într-un moment în care relațiile dintre Islamabad și Kabul sunt marcate de acuzații reciproce privind securitatea la frontieră.

Informațiile privind presupusa moarte a liderului suprem taliban nu au fost confirmate printr-un anunț oficial din partea conducerii de la Kabul. În lipsa unor declarații oficiale sau a unor dovezi publice, situația rămâne neclară.

Confruntările recente se înscriu într-un context mai larg de tensiuni regionale, iar evoluțiile sunt monitorizate la nivel internațional. Până în prezent, nu a fost anunțată reluarea unor negocieri oficiale între cele două părți.