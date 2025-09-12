Social

Susținătorii lui Călin Georgescu vor să blocheze Autostrada București-Pitești cu tiruri

Comentează știrea
Susținătorii lui Călin Georgescu vor să blocheze Autostrada București-Pitești cu tiruriCălin Georgescu. Sursă foto: Captură video Facebook
Din cuprinsul articolului

Susținătorii lui Călin Georgescu anunță o nouă acțiune de protest pe Autostrada București-Pitești, programată pentru ziua de vineri, prin blocarea traficului cu tiruri. Această inițiativă vine din partea aceluiași organizator care a coordonat o acțiune similară în luna iulie.

Susținătorii lui Călin Georgescu vor să blocheze Autostrada București-Pitești cu tiruri

Convocarea participanților s-a realizat în principal prin intermediul platformei TikTok, unde mesajele au circulat intens pentru mobilizarea șoferilor de TIR.

Peste zece tiruri au ajuns la kilometrul 110 al Autostrăzii București-Pitești, iar o parte dintre șoferi s-au îndreptat ulterior către București, unde în Piața Universității se desfășoară o nouă manifestație în sprijinul lui Călin Georgescu.

Forțele de ordine, inclusiv polițiști și jandarmi, au fost prezente în număr mare pentru a preveni blocarea traficului rutier de către participanți. La fața locului, autoritățile au efectuat verificări riguroase asupra tuturor vehiculelor oprite, indiferent dacă erau autoturisme, dube sau camioane.

Primul ministru virtual din lume, în Albania. Ce minister va fi condus de AI
Primul ministru virtual din lume, în Albania. Ce minister va fi condus de AI
Mișcare de amploare a NATO. Consolidarea flancului estic, amenințat de Rusia
Mișcare de amploare a NATO. Consolidarea flancului estic, amenințat de Rusia
@sorin_t06 S a blocat autostrada bucuresti-pitesti de la km15 pana la km38 🫣#fyp #viral #xbcyza #rege #forupage #romania🇷🇴 #ro ♬ sunet original - Deniz👽

Șoferul de tir care a blocat și în iulie autostrada A1 s-a ales cu dosar penal

Bărbatul de 33 de ani, șofer de camion, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a blocat traficul pe autostrada A1, pe sensul către București, în luna iulie. Acesta este cercetat pentru infracțiunile de împiedicare a circulației pe drumurile publice și instigare, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

Incidentul a avut loc când șoferul a oprit camionul de-a curmezișul sensului de mers, provocând astfel blocajul în trafic, iar apoi s-a urcat pe cabina vehiculului, în semn de protest. După reținere, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu a dispus plasarea acestuia sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

De asemenea, în urma verificărilor legate de eveniment, 13 pietoni au fost sancționați cu amenzi ce totalizează 40.500 de lei. Autoritățile continuă să monitorizeze situația și să aplice măsurile legale necesare pentru prevenirea unor astfel de situații în trafic, potrivit buletin.de/bucuresti.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:39 - „Nu suna direct niciodată”. Cum descrie Victor Ciutacu relația cu Dan Voiculescu și „marea familie” Intact
21:34 - Dan Constantin preia prerogativele de președinte UZPR după decesul lui Sorin Stanciu
21:26 - Ilie Bolojan a publicat lista cu proiectele spitalelor care nu mai pot fi finanțate prin PNRR
21:17 - Soțul Prințesei Beatrice reinventează luxul. Primul avion privat e spectaculos
21:11 - Forța de muncă în agricultură, o provocare majoră pentru economia României
20:58 - Primul ministru virtual din lume, în Albania. Ce minister va fi condus de AI

HAI România!

Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
România între spioni, profeți și analfabeți
România între spioni, profeți și analfabeți

Proiecte speciale