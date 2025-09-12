Susținătorii lui Călin Georgescu vor să blocheze Autostrada București-Pitești cu tiruri

Susținătorii lui Călin Georgescu anunță o nouă acțiune de protest pe Autostrada București-Pitești, programată pentru ziua de vineri, prin blocarea traficului cu tiruri. Această inițiativă vine din partea aceluiași organizator care a coordonat o acțiune similară în luna iulie.

Convocarea participanților s-a realizat în principal prin intermediul platformei TikTok, unde mesajele au circulat intens pentru mobilizarea șoferilor de TIR.

Peste zece tiruri au ajuns la kilometrul 110 al Autostrăzii București-Pitești, iar o parte dintre șoferi s-au îndreptat ulterior către București, unde în Piața Universității se desfășoară o nouă manifestație în sprijinul lui Călin Georgescu.

Forțele de ordine, inclusiv polițiști și jandarmi, au fost prezente în număr mare pentru a preveni blocarea traficului rutier de către participanți. La fața locului, autoritățile au efectuat verificări riguroase asupra tuturor vehiculelor oprite, indiferent dacă erau autoturisme, dube sau camioane.

Bărbatul de 33 de ani, șofer de camion, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a blocat traficul pe autostrada A1, pe sensul către București, în luna iulie. Acesta este cercetat pentru infracțiunile de împiedicare a circulației pe drumurile publice și instigare, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

Incidentul a avut loc când șoferul a oprit camionul de-a curmezișul sensului de mers, provocând astfel blocajul în trafic, iar apoi s-a urcat pe cabina vehiculului, în semn de protest. După reținere, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu a dispus plasarea acestuia sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

De asemenea, în urma verificărilor legate de eveniment, 13 pietoni au fost sancționați cu amenzi ce totalizează 40.500 de lei. Autoritățile continuă să monitorizeze situația și să aplice măsurile legale necesare pentru prevenirea unor astfel de situații în trafic, potrivit buletin.de/bucuresti.