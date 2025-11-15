Surpriză uriașă: Câinii preistorici aveau deja sute de forme și dimensiuni

O nouă cercetare publicată în revista Nature sugerează că varietatea de forme și dimensiuni a câinilor domestici nu este doar rezultatul selecției din perioada victoriană, ci a început să apară cu mii de ani în urmă.

Studiile recente asupra craniilor și genomurilor câinilor antici oferă indicii despre originile domesticirii câinilor, deși întrebările privind momentul, locul și motivele exact ale acestui proces rămân fără răspuns.

Cercetătorii Carly Ameen de la Universitatea Exeter și Allowen Evin de la CNRS Universitatea din Montpellier, împreună cu echipele lor, au analizat scanări tridimensionale ale craniilor a 643 de câini și lupi care au trăit în ultimii 50.000 de ani.

Această analiză a identificat o formă distinctivă a craniului canin — bot scurt și față lățită — observată pentru prima dată la fosile vechi de aproximativ 11.000 de ani, descoperite în nord-vestul Rusiei.

Genomurile acestor specimene erau, de asemenea, similare cu cele ale câinilor domestici.

Evin explică:

„Adesea presupunem că diversitatea câinilor a apărut în perioada victoriană, în ultimii două secole. Dar nu — ceea ce am descoperit este că, de la început, există o diversitate enormă, mult mai mare decât ne așteptam.”

Carly Ameen adaugă că formele extreme de craniu, precum botul plat al pugilor și bulldogilor, nu apar în înregistrările arheologice și trebuie să fi apărut mai târziu.

Cel de-al doilea studiu sugerează că grupurile umane antice valorau caracteristicile distincte ale câinilor lor.

Cercetătorii au secvențiat genomurile a 17 câini descoperiți în Asia de Est și Eurasia Centrală, din ultimii 10.000 de ani, comparându-le cu genomuri publicate anterior.

Un tipar a apărut: diferite grupuri umane erau asociate cu populații canine distincte regional. În multe cazuri, migrațiile oamenilor au fost însoțite de câinii lor.

De exemplu, ancestria oamenilor din nord-estul Siberiei era asociată cu câinii arctici, al căror descendenți există și astăzi în rase precum husky și câinii de sanie.

Laurent Frantz, genetician populațional la Universitatea Ludwig Maximilians din München, co-autor al studiului, explică:

„Pentru alte grupuri, pare să existe o discrepanță între ancestria câinilor și cea a oamenilor, un posibil indiciu al comerțului timpuriu cu câini care aveau caracteristici utile.”

Găsirea fosilelor autentice de câini din perioada Pleistocenului (până acum 11.700 de ani) s-a dovedit dificilă, pentru că rămășițele sunt rare și adesea incomplete.

Niciunul dintre cei 17 cranii Pleistocene analizate de Evin și Ameen nu a prezentat semne clare de domesticire.

Mietje Germonpré, zooarheolog la Institutul Regal de Științe Naturale din Bruxelles, explică:

„Este posibil ca aceste cranii timpurii să fi semănat foarte mult cu cele ale lupilor, astfel că cercetătorii care caută rămășițele primilor câini domestici ar putea să se concentreze pe alte caracteristici distinctive, cum ar fi mandibulele inferioare sau ADN-ul din fragmentele osoase.”

Evin adaugă: