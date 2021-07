Actorul Florin Călinescu se află la o răscruce de drumuri. Un român, în vârstă de 32 de ani, vrea să-i cumpere restaurantul din cartierul Tineretului, din București, în schimbul unei sume de bani mai mare decât cea cu care actorul a încheiat tranzacția. Potențialul nou proprietar al localului a fost chiar angajat al restaurantului, înainte ca Florin Călinescu să dețină proprietatea.

Florin Călinescu este dispus să negocieze

Pandemia de coronavirus a dat peste cap afacerile multor români. Nu se știe, concret, dacă acest lucru stă la baza intenției lui Florin Călinescu de a-și negocia vânzarea restaurantul, însă cert este că un alt restaurant al actorului – ”La Radu”, din Parcul Herăstrău – a fost îngropat de pandemie. Prin urmare, nu este foarte de mirare că Florin Călinescu este dispus să stea la masă cu potențialul nou proprietar.

Pietro Scepchin, în vârstă de 32 de ani, a muncit din copilărie pentru a deveni om de afaceri – și a reușit. El nu a trăit întotdeauna în România, fiind nevoit să părăsească țara în anul 2004, însă și-a propus să se reîntoarcă doar în calitate de proprietar. Tânărul deține mai multe companii în domeniul HoReCa, al construcțiilor și este proprietar al mai multor localuri de jocuri de noroc. În prezent, și-a exprimat intenția de a cumpăra restaurantul lui Florin Călinescu.

”Nu știu – ce să-ți spun? Cineva din Univers vrea să-mi cumpere restaurantul! Nu m-a contactat nimeni, nu știu despre ce-i vorba. Așteptăm zilele viitorului. Orice marfă pe lumea asta se poate vinde. Așa cum l-am cumpărat și eu, nu știu acum câți ani, așa se poate și discuta, habar n-am. Dar nu știu nimic, nu m-a contactat nimeni. Când mă contactează, discutăm”, a declarat Florin Călinescu jurnaliștilor.

Pietro Scepchin oferă 120.000 de euro pe restaurant

Pietro Scepchin a fost angajat al restaurantului din Tineretului înainte ca localul să intre în posesia actorului. Tânărul părăsit însă, România, în anul 2004 și și-a propus să se reîntoarcă doar în calitate de proprietar.

”După 17 ani, intenționez să mă întorc acasă. Acolo, în Piscului, unde mi-am petrecut copilăria, muncind pentru a mă întreține. În 2004, forțat de împrejurări, am părăsit acest loc. Mi-am promis atunci că mă voi întoarce cândva, însă doar în calitate de proprietar. De atunci, am tot excelat în domeniul HoReCa. De la cărător de mese, treptat am ajuns picol, ajutor de ospătar, ospătar, bucătar, barman, șef de sală, manager de restaurant, iar acum am făcut pasul spre proprietar de restaurant. Acum, la 32 de ani, încă neîmpliniți, obiectivul meu este de a deschide două locații și de a achiziționa restaurantul din Tineretului, deținut în prezent de domnul Florin Călinescu”, a spus Pietro Scepchin.

Cât a plătit Călinescu pe local. Pietro Scepchin a fost angajat al restaurantului

Potențialul nou proprietar al localului a fost angajat al restaurantului înainte ca Florin Călinescu să intre în posesia sa. El a dezvăluit și cât l-a costat pe Florin Călinescu tranzacția și a subliniat că este dispus să plătească mai mult pe local.

”Eu mă ocupam atunci, între 2001 și 2004 de mese, de scaune, de una, alta în acel restaurant. Dar între șeful de sală și patron a existat un conflict. Și atunci s-a decis vânzarea restaurantului. Eu am fost dat afară înainte, pentru că știam unele lucruri despre șeful de sală. El m-a dat afară. Acum, vreau să cumpăr restaurantul. Din ce știu eu, Florin Călinescu a dat 100.000 de euro, eu sunt dispus să-i ofer până la 120.000 de euro”, a declarat Scepchin pentru cancan.ro.

Amintim că, în ultimul an de zile, afacerile lui Florin Călinescu nu au mers foarte bine. Cunoscut pentru abilitățile sale de investitor în domeniul HoReCa, după ce a cumpărat restaurantul ”La Radu”, din Parcul Herăstrău, cu suma de 300.000 de euro și l-a renovat, în ideea de a-l transforma în local de nunți și evenimente, actorul s-a reîntors în televiziune pentru a recupera pierderile înregistrate în urma investițiilor în localul amintit.