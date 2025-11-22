Superliga. FCSB - Petrolul Ploiești, ora 20.30. Derby-ul zilei, între două echipe aflate în suferință

Superliga. FCSB evoluează în această seară, pe teren propriu, contra Petrolului Ploiești (ora 20.30, în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), în etapa a 17-a a campionatului intern. Sunt două formații care au mare mare nevoie de puncte, după evoluții oscilante în prima jumătate a sezonului. Campioana en-trite este în afara zonei de play-off, pe poziția a 9-a, cu 20 de puncte, ploieștenii se află pe 14, la retrogradare, cu 15 puncte.

„A fost pauza internațională și am avut mulți jucători la loturile naționale și acum s-au întors. Toți sunt sănătoși, în afara de Cercel. Cel mai probabil va lipsi mâine.

S-au antrenat foarte bine, au avut sesiuni bune de antrenament. Acum, cu toți jucătorii reveniți, mai avem un antrenament și cred că suntem într-o formă bună. Trebuie să câștigăm trei puncte mâine. Doar la asta ne gândim.

Nu știu dacă a fost bună sau rea această pauză. Cei care au rămas la echipă s-au antrenat foarte bine și am avut oportunitatea de a exersa anumite lucruri specifice care să ne ajute. E o plăcere să avem jucători la echipa națională, ne bucurăm să ajutăm. Sper să avem mai mulți în București”, a spus Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB înaintea partidei.

FCSB: Târnovanu – Pantea, Graovac, Ngezana, Radunovic – Olaru, Șut, Fl. Tănase – Miculescu, Stoian, Cisotti Rezerve: Zima, Udrea, Dăncuș, Kiki, Alhassan, Edjouma, Toma, Politic, Oct. Popescu, Alibec, Lixandru Absenți: Bîrligea (suspendat), Dawa, M. Popescu, Cercel (accidentați) Antrenor: Elias Charalambous

Petrolul: Krell - Guilherme, Onguene, Roche - Veiga, Doukansy, Dongmo, Sălceanu - Jyry, Chică-Roșă, Grozav Rezerve: Bălbărău, D. Radu, Papp. Dumitru, Hanca, Mateiu, Boțogan, Tolea, I. Paraschiv, V. Gheorghe, Doumtsios Absenți: Fabricio Baiano, Ludewig, V. Ticu (accidentați) Antrenor: Eugen Neagoe

Stadion: Arena Națională Arbitru: Szabolcs Kovacs // Asistenți: Adrian Vornicu, Florian Vișan Arbitru VAR: Adrian Cojocaru // Asistent VAR: Iulian Călin