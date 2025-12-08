Sport

Supărarea care l-a măcinat pe Ioan Sdrobiș mulți ani. Misterul relației cu Cristi Chivu

Supărarea care l-a măcinat pe Ioan Sdrobiș mulți ani. Misterul relației cu Cristi Chivu Ioan Sdrobiș.
Din cuprinsul articolului

Ioan Sdrobiș, antrenor din garda veche a fotbalului românesc, a murit, azi, la vârsta de 79 de ani. „Părintele” a lăsat în urmă momente memorabile în fotbalul românesc și a fost cunoscut pentru discursul fără menajamente, atunci când venea vorba despre criticat. Un personaj inedit, într-o lume în care cei implicați se feresc de cuvinte și se predau limbii de lemn.

Relația ruptă între Ioan Sdrobiș și Cristi Chivu

A trecut pe la Oțelul Galați, Universitatea Cluj, Ceahlăul Piatra Neamț, Dacia Unirea Brăila sau CSM Reșița. A dus formația brăileană în finala Cupei României, în sezonul 1992 - 1993 și a ratat trofeul după un eșec cu 0-2. La Reșița a stat în perioada 1997 - 1998 și numele său a rămas legat de lansarea în fotbalul mare a lui Cristi Chivu.

Cristi Chivu

Cristi Chivu.

L-a debutat la CSM Reșița

În 1997, tânărul fundaș a jucat primul meci pentru reșițeni, la vârsta de 17 ani. „Lui Mircea, tatăl lui Cristi, care îmi era secund atunci, îi era teamă când i-am zis că vreau să-l debutez pe Cristi. Mi-a zis: Nea Ioan, ești sigur, e pregătit, să nu ne sară lumea în cap. I-am zis că merg pe mâna lui, băiatul era cuminte, talentat, nu avea cum să dea greș”, povestea pentru EVZ, Ioan Sdrobiș.

Chivu a ajuns fotbalist de bază la Ajax Amsterdam, AS Roma și Inter Milano, dar cu timpul relația dintre el și Sdrobiș s-a răcit. Tot timpul, regretatul antrenor a vorbit despre această problemă care îl măcina.

Antrenorul nu a vrut să mai audă de fostul elev

De câte ori era întrebat în presă despre diverse episoade petrecute cu fostul său elev. Actualul antrenor al celor de la Inter Milano a închis orice cale de comunicare cu „Părintele”, chiar dacă, din câte se știe, între cei doi nu au existat conflicte în perioada în care au colaborat.

În ultimii ani, atunci când era chestionat despre activitatea lui Chivu, fostul antrenor era categoric. „Nu-mi pasă ce face, nu vreau să mai aude de el”.

