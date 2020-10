Fotbalul românesc este la pământ de mulți ani, iar ultimele confirmări au venit săptămâna trecută. Naționala lui Mirel Rădoi a ratat calificarea la Campionatul European din 2021 și a ratat șansa de-a evolua în fața propriilor suporteri. Apoi, duminică, „tricolorii” au fost zdrobiți de reprezentativa Norvegiei, scor 0-4, în Liga Națiunilor.

Gică Hagi a ieșit la rampă și a spus că nu poți merge la drum cu oameni care au o atitudine negativă. Făcând referire la selecționerul Mirel Rădoi, care a spus că în partida cu Austria. se gândește doar la limitarea scorului cu care ar pierde elevii săi.

Hagi vede lucruri pozitive în fotbalul românesc, deși realitatea contrazice ideile „Regelui”. „Ca să zic ceva bun, că dacă nu o fac înseamnă că am vorbit degeaba. România are două lucruri și trebuie să investească în al treilea. V-o zice Hagi. România are mijlocași și atacanți de top mondial! Ce nu avem? Păi v-am zis două linii! Mai lipsește una. Nu am zis că nu există, ci că trebuie să găsim.

De la mijloc în sus, și vorbesc pentru că am jucat la un nivel mare, trebuie să dormim liniștiți! Avem jucători de valoare mondială! În prima linie, linia de fund, trebuie să căutăm constanță, coerență și jucători care să fie cei mai buni, de top mondial! V-o zice Hagi! Nu am vrut să o fac, dar am zis”, a spus Hagi la Digi Sport.

„Găsiți jucători în spate”

„Eu vă zic din afară, ca un suporter, un fost mare fotbalist. Dormiți, culcați-vă și treziți-vă și găsiți jucători în spate. De la mijloc în sus avem jucători la nivel mondial! Dar o echipă mare pleacă din spate”, a continuat „Regele”.

Hagi este de părere că tinerii jucători ai naționalei nu sunt susținuți de public, fapt ce apasă pe umerii lor.

„Suntem în România și se spune Asta e! Nu suntem buni! Nu avem nimic!. Dar avem! Hagi vă zice de 100.000 de ori, cât vă trăi! Dar trăim într-un mediu… E greu să vă zic la televizor în ce mediu trăiesc unii când ajung acasă. Unii ies afară și dau randament. Dar e greu să vină acasă pentru că nu-i apără nimeni. În România, primul vinovat e jucătorul! Suntem chiar așa de organizați? Atât de bine facem totul pentru a-i putea trimite la luptă?

Trebuie să-i susținem pe tineri. Ei sunt cei care ne-au scos în stradă! V-o zice Hagi: «Suntem într-o situație gravă!». Nu susținem acești tineri… Și nu doar un meci. Trebuie să îi susținem! Ce e așa greu? Ei sunt aurul României!”