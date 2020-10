„Nu ştiu ce aş mai putea spune după o asemenea prestaţie şi un asemenea rezultat. Mi-e şi ruşine de ruşine dumneavoastră, chiar sunt foarte multe de discutat, dar aş vrea să mă limitez la ceea ce pot să vă spun în acest moment, doar câteva idei, pentru că asta ar însemna să mă duc prea adânc şi nu vreau să fac public. E clar că în momentul în care joci de această manieră nu prea poţi să pui mare accent pe posesie sau să ai pretenţii. Sunt lucruri pe care nu le înţeleg şi e straniu, încerc să le descopăr. Cum o echipă care a jucat 120 de minute şi a făcut doar trei schimbări în primul 11 şi noi, care am jucat 90 de minute, nu am putut să fim mai proaspeţi şi prezenţi în teren în seara asta. Nu pot să remarc nimic, nici atitudine, nici reacţie, dacă nu am făcut-o până acum, nu o să fac nici acum. În continuare ne asumăm responsabilitatea pentru tot ceea ce se întâmplă în momentul de faţă, nu vorbim despre un rezultat drastic, vorbim de o umilinţă. În privinţa scorului, care nu are loc de nici o interpretare, nu ştiu ce scuze am mai putea găsi în acest moment. Cred că atitudinea şi schimbarea trebuiau să o arate faţă de colegii lor şi de echipa naţională, ar trebui să cerem scuze celor care au stat în faţa televizoarelor, pentru că nu numai noi am trăit o umilinţă, o întreagă ţară a suferit o umilinţă, toţi trăim acelaşi lucru”, a declarat Mirel Rădoi, la ProX, la finalul partidei din Norvegia.

El a precizat că gândurile sale se îndreaptă către o variantă prin care ar putea limita proporţiile scorului în partida următoare, cu Austria: „La ce gânduri mă trec acum, mă gândesc doar la o limitare de scor cu Austria. Nu am reuşit să îi capacităm pe jucători după acel eşec din meciul cu Islanda. Eu cred că problema noastră nu este neapărat a adversarului, situaţia este puţin altfel, în felul cum ne prezentăm noi. Cred că asta este cea mai mare problemă şi cea mai mare pierdere după cele două partide, felul în care noi ajungem să fim în cele 90 de minute să arătăm ca juniorii Norvegiei sau pur şi simplu ca echipa a doua Norvegiei”.

Selecţionerul consideră că integrarea jucătorilor tineri în naţionala de seniori trebuie să continue: „Diferenţele sunt din toate punctele de vedere. Tehnic, tactic, psihologic trebuie să integrăm treptat pe aceşti jucători la echipa mare. Dacă rezultatele nu avem cineva trebuie să îşi asume această schimbare de generaţie şi sper că în momentul în care se va apela la ei să înţeleagă care sunt situaţiile de la echipa mare, care sunt cerinţele şi să nu mai apară astfel de derute”.

Mirel Rădoi a precizat că în cazul în care va mai continua activitatea la echipa naţională va aplica aceeaşi strategie de a integra jucătorii tineri din naţionala de tineret în cea de seniori.

„Am încercat să venim cu ceva nou, cu ceva ce a funcţionat în naţionala de tineret. Cred că ăsta este fotbalul modern, cineva trebuia să îşi asume şi lucrurile astea şi integrarea jucătorilor de la U21, asta era ideea noastră. Poate echipa nu este pregătită, dacă vom fi în continuare aici, noi vom încerca să fim la fel”, a mai spus Rădoi.

Naţionala de fotbal a României a fost surclasată de echipa Norvegiei cu scorul de 4-0 (2-0), duminică seara, pe Ullevaal Stadion din Oslo, în Grupa 1 a Ligii B din Liga Naţiunilor. După ce a ratat calificarea la EURO 2020, România a fost învinsă fără drept de apel şi de Norvegia, într-un meci în care scorul putea fi şi mai mare.

România va întâlni, miercuri, de la ora 21:45, la Ploieşti, naţionala Austriei, într-un meci din cadrul Grupei 1, Liga B a Ligii Naţiunilor.