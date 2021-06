Primarul general, Nicușor Dan, a arătat care au fost aceste costuri pe care le consideră exagerate. El a dat acest exemplu în contextul precizărilor pe care le-a făcut cu privire la datoriile moștenite din mandatul Gabrielei Firea. Nicușor Dan a declarat că Primăria a plătit 3 miliarde de lei pentru acoperirea acestor debite.

„Pe zona de parcuri, după cum știți ALPAB, administrația noastră, are contract de delegare cu această companie municipală de parcuri și o să vă dau niște exemple de prețuri: cosire mecanică a gazonului – 1 leu pe metru pătrat, când prețul pieței e 0,23 pe metru pătrat, deci de patru ori mai mult. Cât costă să montezi și să demontezi o șipcă ruptă dintr-o bancă? 200 de lei s-o demontezi, 200 de lei s-o montezi. Cât costă să golești un coș de gunoi? 4 lei! Ca să-l golești într-un sac și să-l pui la loc”, a declarat Nicușor Dan.

El a anunțat că va opri risipa de bani publici din bugetul local și va continua procedurile de închidere a unor companii municipal.

„Lucrurile astea nu pot să funcționeze mai departe în acest mod și o să vedeți în activitatea viitoare o corectare a tarifelor și ne menținem promisiunea de închidere a companiilor și de a merge către piață pentru prețuri corecte”, a afirmat Nicușor Dan.

Când se vor rezolva problemele cu apa caldă

În cadrul conferinței de presă, primarul general Nicușor Dan și-a exprimat speranța că problemele cu apa caldă care afectează sute de blocuri din București vor fi rezolvate „într-o săptămână și un pic”. Edilul a explicat că necazurile provin de la ELCEN, care a decis să intre în revizie simultan cu două centrale.

„O revizie durează între 4 şi 6 săptămâni, sper, deci deja suntem la trei săptămâni de când a început, eu sper să mai dureze o săptămână – o săptămână şi un pic”, a declarat Nicuşor Dan, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă.