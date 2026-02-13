Suma alocată de România pentru sprijinul Ucrainei: Sprijinul nu a fost acordat direct autorităților de la Kiev

Premierul Ilie Bolojan afirmă că România nu a acordat sume foarte mari Ucrainei, precizând că sprijinul financiar direct a fost de aproximativ 50 de milioane de euro printr-un program gestionat de NATO.

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că afirmațiile potrivit cărora România ar sprijini Ucraina cu sume foarte mari, în contextul dificultăților economice interne, nu corespund realității.

Șeful Executivului a făcut precizările într-o intervenție la Europa FM, după ce a fost întrebat de un ascultător despre valoarea sprijinului financiar acordat Ucrainei.

„Unul din lucrurile vehiculate este că în timp ce există o dificultate financiară în România, noi susţinem Ucraina cu sume foarte mari. Acesta este un fals. Atunci când am alocat sume de sprijin, anul trecut, de exemplu, dacă ne aducem aminte la final, am dat comunicat de presă legat de sumele pe care le-am alocat şi cred că a fost în jur de 50 de milioane de euro ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei, pe acest program de susţinere financiară”, a spus premierul Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că sprijinul nu a fost acordat direct autorităților de la Kiev, ci printr-un mecanism internațional coordonat de NATO.

Potrivit lui Ilie Bolojan, România a făcut o alocare bugetară către Alianța Nord-Atlantică, iar fondurile colectate de la statele participante au fost folosite pentru achiziția de armament destinat Ucrainei.

„El a precizat că a fost vorba de alocare bugetară la NATO, iar NATO din aceste sume care au fost adunate de toate ţările europene, a achiziţionat arme pentru a susţine Ucraina.”

Premierul a subliniat că tema sprijinului pentru Ucraina trebuie discutată în legătură directă cu securitatea regională și cu interesele României.

Ilie Bolojan a arătat că sprijinul acordat Ucrainei trebuie privit prin prisma siguranței naționale și a stabilității la frontiera estică a Europei.

„Trebuie să discutăm foarte deschis nişte lucruri. Vă rog să înţelegeţi că cel mai important lucru pentru o ţară, inclusiv pentru România, este siguranţa naţională. Ea nu se vede, cât timp lucrurile sunt liniştite. Este exact cum este sistemul de termoficare pentru un oraş. Dacă sistemul de termoficare, de cele mai multe ori subteran, funcţionează şi nu-l vezi, lucrurile sunt normale. În momentul în care apare o defecţiune şi ai probleme grave, de exemplu, cu încălzirea, îţi dai seama de această problemă. Şi că ne place, că nu ne place, este o realitate că Ucraina, prin ceea ce face, prin rezistenţa pe care o are în faţa agresiunii ruse, apără practic acest Flanc de est, inclusiv România, de ceea ce se poate întâmpla”, a subliniat şeful Executivului.

Premierul a explicat că sprijinul internațional pentru Ucraina are rolul de a menține stabilitatea regională și de a preveni extinderea conflictului.

În opinia premierului, stabilitatea Ucrainei este importantă pentru securitatea Europei de Est, inclusiv pentru România.

„În condiţiile în care o ţară este în situaţia în care nu mai garantează încrederea ţărilor europene, ce ar trebui să facă aceste ţări? Cu cât se va găsi o soluţie în care, cu acordul părţilor care sunt implicate, se va stabili o zonă stabilă de frontieră, cu cât Ucraina va rămâne o ţară mai puternică, cu atât va exista un tampon între un posibil agresor şi estul Europei, şi eu cred că România şi celelalte ţări europene, alături de Statele Unite, au procedat corect în aceşti ani, încercând să-şi apere practic frontiera şi să susţină o ţară care a fost agresată”, a menţionat premierul Ilie Bolojan.