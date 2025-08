SUA și-a închis ambasada din Haiti din cauza violențelor din zonă

Statele Unite au anunțat că și-au închis Ambasada din Haiti și au închis, de asemenea, angajații în interiorul clădirii. Măsura a fost luată din cauza schimburilor violente de focuri care au avut loc în apropiere de Port-au-Prince, capitala țării, afectată de activitatea unor bande criminale, potrivit AFP.

Departamentul de Stat al SUA a anunțat luni pe X că în cartierul Tabarre, din apropierea Ambasadei americane, au avut loc schimburi intense de focuri. Funcționarii guvernului american au suspendat orice ieșire oficială din incinta diplomatică și au recomandat evitarea zonei.

„Toate deplasările oficiale în afara ambasadei au fost suspendate”, a declarat departamentul, îndemnând atât personalul, cât și publicul să se ferească de cartierul Tabarre.

Tabarre este un cartier situat lângă aeroportul din Port-au-Prince, la nord-est de capitala Haitiei.

Un locuitor din zonă, contactat de AFP, a confirmat că luni dimineața a auzit focuri de armă puternice și a menționat confruntări armate între poliție și „bandiți” din ganguri, care controlează o parte a țării și capitala din 2024.

US warns of heavy gunfire near its embassy in Haitihttps://t.co/EPVSxUTMP4

— The Eastleigh Voice (@Eastleighvoice) August 5, 2025