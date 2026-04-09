Aproape jumătate dintre angajații ambasadei Rusiei din Ungaria, conectați la serviciile secrete, arată o anchetă

O anchetă recentă arată că aproape jumătate din personalul ambasadei Rusiei din Ungaria ar avea legături directe cu serviciile de informații ale Moscovei. Datele obținute sugerează că nu doar diplomații de rang înalt, ci și o parte semnificativă a personalului administrativ și tehnic sunt implicați în activități de spionaj sau colectare de informații, informează agents.media.

Dintr-un total de 47 de membri acreditați, ancheta arată că cel puțin 15 au legături directe cu agenții rusești, printre care serviciile de informații militare și Serviciul Federal de Securitate. Alte șase persoane au fost identificate ca posibile legături cu structuri de spionaj.

Jurnaliștii subliniază că numeroși angajați ai ambasadei au trasee profesionale similare cu ale ofițerilor de informații, incluzând studii în academii specializate în securitate și înregistrări rezidențiale legate de proprietăți guvernamentale din Moscova.

Investigațiile mai arată că experiența profesională și educațională a unor diplomați sugerează legături directe cu serviciile de informații, o practică descrisă de analiști ca fiind tipică pentru crearea rețelelor de spionaj sub acoperire diplomatică.

Printre persoanele vizate se numără prim-consilierul Veaceslav Șmidt, în vârstă de 43 de ani, care în 2024 și-a schimbat adresa oficială de înregistrare la Moscova, pe strada Mareșalul Biriuzov. În aceeași zonă sunt înregistrate și cel puțin trei persoane asociate serviciilor de informații militare ruse.

Un alt prim-consilier, Alexei Șapoșnikov, 41 de ani, apare într-o bază de date de contacte sub pseudonimul „Lesha FSB” și ar fi activat între 2019 și 2021 pentru Rossotrudnichestvo, organizație ce promovează interesele Rusiei în străinătate și este frecvent menționată ca fiind un paravan pentru operațiuni de informații.

Reprezentantul comercial, în vârstă de 58 de ani, Sergey Leliuk, a lucrat în 2002 și 2003 în departamentul de activitate financiar-economică al Arhivei Centrale a Ministerului Apărării al Rusiei, potrivit scursei menționate. Leliuk era, de asemenea, înregistrat la adresa unității militare nr. 64176 (Arhiva Centrală a Ministerului Apărării).

În 2025, el a indicat ca adresă de înregistrare în Moscova o casă de pe strada Levoberezhnaia, în care locuiesc trei angajați ai GRU care au activat în ambasadele ruse din Irak și Elveția.

Legături similare există și în cazul consilierului Iuri Chernikov, al primului secretar al ambasadei Maxim Znamenski, al treilea secretar Alexander Verkhnev și Viktor Burtsev, adjunctul reprezentantului comercial Sergei Soloviov, al atașaților Pavel Zinoviev, Vitali Kozaikin și Pavel Gaponiuk, care a lucrat la Academia de criptografie a FSB, precum și al consultantului Alexander Kurkov.

În plus, la ambasadă activează atașații militar Aleksei Zarudnev, adjunctul său Vadim Iurșenko și șeful reprezentanței Ministerului Apărării pentru organizarea și desfășurarea activităților memoriale militare, Mamasoliev. Aceștia sunt doar o parte din ancheta realizată de jurnaliștii de la Agents.media.