Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că parlamentarii social-democrați urmează să stabilească ce strategie vor urma la ședința parlamentară în care va fi acordat votul de învestitură pentru viitorul guvern.

Marcel Ciolacu a explicat că există o variantă ca parlamentarii PSD să voteze împotrivă, iar cea de-a doua să boicoteze ședința parlamentară. Liderul PSD a precizat că partidul său va face opoziție totală la adresa PNL și va căuta să împiedice alegerea lui Ludovic Orban la conducerea Camerei Deputaților.

„PSD nu votează nici un Guvern și nu negociază funcția de prim-ministru. Când va fi desemnat domnul Rafila, atunci vom vota un Guvern. Noi deocamdată nu ne-am decis ce strategie vom urma: fie vom vota împotriva, fie nu vom intra în sală și îi vom lăsa să își facă majoritatea”, a declarat Marcel Ciolacu.

În opinia sa, deși Parlamentul a fost convocat luni, pe 21 decembrie, forurile de conducere nu vor fi alese în aceeași zi pentru că nu va fi timpul necesar. Astfel, conform procedurilor interne, mai întâi va trebui constituită comisia de validare, după care vor fi validate mandatele fiecărui parlamentar.

„Parlamentul a fost convocat de preşedinte pe 21 decembrie, dar forurile de conducere ale Parlamentului nu vor fi alese luni, pentru că nu este timp. Mai întâi, se constituie comisia de validare, care urmează să valideze mandatul fiecărui parlamentar. Apoi, urmează depunerea jurământului. Terminăm până la ora 20. Nu este clar ce se întâmplă cu parlamentarii care s-au infectat cu COVID şi nu pot depune jurământul. Sau cu grupuri întregi, cum ar fi cel al minorităţilor”, a spus Marcel Ciolacu.

Constituirea Parlamentului depinde de COVID

Marcel Ciolacu a precizat că există riscul ca noul Parlament să nu se poată constitui deoarece orice grup parlamentar ar putea intra în izolare în cazul în care unul dintre parlamentarii săi va fi depistat cu noul coronavirus. În aceste condiții, dacă membrii unui grup parlamentar va intra în izolare din cauza COVID, va fi dificil să se organizeze o ședință a Parlamentului și, mai departe să se întrunească o majoritate care să voteze un guvern.

„Eu nu înțeleg de ce riscăm atât de mult. Oricând un grup politic poate intra în izolare, pentru că parlamentarii merg la grup pentru ședințe și dacă vine unul care are Covid-19, legea ne spune că toți intră în izolare. Va fi extrem de complicat”, a spus Marcel Ciolacu.

În acest context președintele PSD a precizat că un deputat al minorităților naționale a fost depistat cu noul coronavirus și, având în vedere că acesta a fost la negocierile de la Vila Lac, este posibil ca mai mulți lideri ai PNL, USR PLUS și UDMR să fie obligați să se testeze și să intre în izolare. Marcel Ciolacu a declarat membrii grupului minorităţilor naţionale de la Camera Deputaţilor au intrat în izolare.

„Sunt anumite probleme cu constituirea Parlamentului. În seara asta am aflat şi eu şi am şi vorbit cu domnul Pambuccian, ei au avut o negociere cu domnul Orban la ora 13,00. Am înţeles că tot grupul a intrat în izolare, urmând să facă testul de mâine să vadă dacă s-a răspândit virusul. (…) Ei au fost la negociere cu domnul Orban şi cu USR, dacă şi ei intră în izolare … eu ştiu că legea e unică pentru toată lumea. Trebuie să facă test mâine şi încă un test peste 4 zile să vadă dacă ies din izolare sau nu ies. Să vedem domnul Orban cu cine a mai avut întâlniri după ora 13,00. Cred că DSP e în măsură să răspundă la aceste întrebări şi cum se face în continuare”, a dezvăluit Marcel Ciolacu.