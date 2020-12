Gabriela Firea a lansat un atac năucitor la adresa noii coaliţii de guvernare pe care o acuză că nu are niciun program de guvernare şi că nu-i pasă de oameni, ci doar de ciolan pe care l-au făcut mai lung şi mai dolofan, ca să le ajungă la toţi cei vin la guvenare.

După ore întregi de negocieri la Vila Lac 1, PNL, USR PLUS și UDMR şi-au împărţit ministerele în viitorul guvern al României. Premier va fi Florin Cîțu, vicepremieri vor fi de la USR PLUS (Dan Barna) și UDMR (Kelemen Hunor), iar cele 18 ministere se vor împărți aşa: 9 ministere PNL, 6 ministere USR PLUS și 3 ministere UDMR.

Gabriela Firea: „Gata. S-a impartit ciolanul. L-au facut mai lung si mai dolofan, sa ajunga la toata lumea! Cîțu – groparul finantelor -, a prins halca cea mai mare. Nici Orban – seful unui guvern falimentar nu s-a multumit doar cu un os de ros. Niciun program guvernamental, nicio strategie, nicio preocupare pentru oameni”, a scris prim-vicepreşedintele PSD, în postarea de pe Facebook.

Gabriela Firea: Ludovic Orban nu s-a mulţumit doar cu un os

Iar în altă postare a scris: „Să fie Orban mare stăpân! Să fie Cîțu și Anisie mari șefi! Asta e bătălia acum! Nu sprijinul pentru elevi și profesorii. “400.000 de elevi din trei milioane nu au acces la internet în locuinţele lor deoarece comunităţile în care trăiesc nu beneficiază de acest serviciu”, declara un responsabil de la Educatie. El mentioneaza că speră ca, “în doi ani, toţi aceşti elevi să aibă acces la internet”. A recunoscut azi subsecretarul de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Jean Badea”.