Biroul Electoral Dâmboviţa a interzis Alianţei USR-PLUS să mai folosească în timpul campaniei electorale sloganul „O Românie fără hoţie”, considerând că este defăimător şi în eroare electoratul.

„Transmiterea în spațiul public, în timpul campaniei electorale, a unor mesaje de natura celui menționat în sesizare, respectiv , pe același afiș pe care apare îndemnul de a vota Alianța USR-PLUS, prezintă un pronunțat caracter defăimător, întrucât este de natură de a induce în eroare electoratul, transmițând în mod indirect ideea că restul competitorilor electorali ar adrea o situație contrară mesajului din slogan, în sensul că aceștia ar favoriza încălcarea legii penale”, se arată în motivare.

Prin utilizarea acestui slogan se urmăreşte influenţarea rezultatului la alegeri

„În plus, utilizarea unui astfel de slogan poate conduce la afectarea libertății alegătorilor de a-și forma o opinia proprie asupra competitorilor electorali și asupra materialului politic promovat de fiecare dintre aceștia, ceea ce are un potențial serios de a influența modalitatea de exercitare a dreptului de vot și, implicit, rezultatul alegerilor. BECJ Dâmbovița, cu majoritate, constată că sloganul electoral din materialele electorale aparținând Alianței USR PLUS au un pronunțat caracter defăimător (denigrator)”, se mai arată în decizie.