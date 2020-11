„Transmiterea în spațiul public, în timpul campaniei electorale, a unor mesaje de natura celui menționat în sesizare, respectiv , pe același afiș pe care apare îndemnul de a vota Alianța USR-PLUS, prezintă un pronunțat caracter defăimător, întrucât este de natură de a induce în eroare electoratul, transmițând în mod indirect ideea că restul competitorilor electorali ar adrea o situație contrară mesajului din slogan, în sensul că aceștia ar favoriza încălcarea legii penale”, se arată în motivare.

Prin utilizarea acestui slogan se urmăreşte influenţarea rezultatului la alegeri

„În plus, utilizarea unui astfel de slogan poate conduce la afectarea libertății alegătorilor de a-și forma o opinia proprie asupra competitorilor electorali și asupra materialului politic promovat de fiecare dintre aceștia, ceea ce are un potențial serios de a influența modalitatea de exercitare a dreptului de vot și, implicit, rezultatul alegerilor. BECJ Dâmbovița, cu majoritate, constată că sloganul electoral din materialele electorale aparținând Alianței USR PLUS au un pronunțat caracter defăimător (denigrator)”, se arată în decizie.

Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2: Hoții discriminați de acest slogan au câștigat o luptă

Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2 a scris pe Facebook, după decizia BEJ Dâmboviţa:

„Sunt foarte curios care va fi motivarea acestei decizii. Cum pot ei explica de ce acest ideal pe care ar trebui să îl susținem toți nu poate fi exprimat public și oficial în Dâmbovița. Mă așteptam ca acest mesaj să deranjeze mulți politicieni-mucegai, dar nu aș fi crezut niciodată că vor folosi un organism instituțional ca să îl blocheze. Azi, hoții discriminați de acest slogan au câștigat o luptă, dar nu și războiul. Generația „tranziției” încearcă o revenire, dar pe 6 decembrie, cu ajutorul vostru, o să le spunem clar – VREM O ROMÂNIE FĂRĂ HOȚIE!”.

Sloganul instigă la ură, xenofobie

Mai mult, liderul PLUS Bucureşti, Vlad Voiculescu, a publicat pe Facebook o fotografie cu plângerea depusă de PSD Dâmboviţa la Biroul Electoral, document în care social-democraţii afirmă că sloganul ”instigă la ură, xenofobie”.

„Am constatat că reprezentanţii USR PLUS au afişat în mai multe localităţi pe panourile special amenajate afişe cu caracter care instigă la ură, xenofobie, «O Românie fără hoţie», mesaje tipărite pe materialele de propagandă electorală care nu sunt prevăzute de lege”, se arată în plângerea PSD Dâmboviţa.

„În mod concret, această Alianţă electorală foloseşte mesaje care dezavantajează toţi competitorii electorali, prin afişele cu sloganul «O Românie fără hoţie», pe care era inscripţionată şi sigla acstei alianţe”.