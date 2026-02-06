Steve Treviño spune că e discriminat la Hollywood pentru că promovează familia, Dumnezeu și dragostea de țara

Actorul de comedie Steve Treviño afirmă că show-ul său special din 2024, „Simple Man”, a ajuns în primele cinci cele mai urmărite producții de pe Netflix însă, în ciuda acestui succes, nu i-a fost propus un nou contract. Artistul susține că alți comedianți, ale căror producții au avut rezultate semnificativ mai slabe, au beneficiat totuși de noi oferte, informează Fox News.

Treviño a spus că percepe această situație ca pe o formă de marginalizare din partea industriei de divertisment, pe care o pune pe seama valorilor sale conservatoare. El consideră că promovarea constantă a familiei, credinței și patriotismului l-ar fi transformat într-o figură incomodă pentru Hollywood.

Într-o apariție la podcastul „Like A Farmer”, comediantul Steve Treviño, în vârstă de 48 de ani, și-a exprimat nedumerirea față de lipsa unei noi colaborări cu Netflix, în ciuda performanței foarte bune a spectacolului său de stand-up din 2024, „Steve Treviño: Simple Man”. Producția, lansată în martie anul trecut, s-a apropiat de vârful clasamentelor de comedie ale platformei.

Artistul a declarat că are sentimentul că este evitat de industria de divertisment. „Hollywood-ul nu ne place. Hollywood-ul nu vrea să aibă nimic de-a face cu noi. Și este regretabil”, a spus Treviño.

Comediantul a subliniat că materialul prezentat în specialul său s-a concentrat pe teme personale, precum viața de familie, relația de cuplu, creșterea copiilor și credința.

Potrivit acestuia, absența unei oferte ulterioare din partea Netflix a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât alte producții lansate în aceeași perioadă, dar cu rezultate mai slabe, au fost urmate de noi contracte pentru comedianții respectivi.

Deși Netflix nu face publice date detaliate despre audiențe, Treviño susține că show-ul său s-a numărat printre cele mai bine clasate producții de comedie ale anului respectiv.

„Am fost în primii cinci ca număr de vizionări. I-am depășit pe 35 dintre ei. Toți cei pe care i-am depășit au primit din nou oferte, eu nu”, a afirmat comediantul.

Comediantul Steve Treviño a declarat că, într-o perioadă în care marile platforme de streaming au lansat numeroase episoade speciale de stand-up, mai mulți artiști ale căror producții au avut performanțe mai modeste au primit noi contracte, în timp ce el nu a beneficiat de oferte similare.

Originar din Texas, Treviño a spus că această situație l-a făcut să se întrebe dacă nu cumva criteriile ideologice au cântărit mai mult decât succesul comercial. „Întrebarea este de ce”, a afirmat acesta. „Nu contează dacă îți place sau nu de mine, eu vând bilete. Cifrele sunt clare.”

Potrivit lui Treviño, valorile pe care le promovează constant în spectacolele sale ar putea să-l fi pus în contradicție cu direcția industriei de divertisment. El susține că mesajele sale sunt centrate pe familie, credință și patriotism.

„Susțin familia tradițională, credința în Dumnezeu și dragostea față de această țară”, a spus comediantul.

Treviño a relatat și un episod legat de colaborarea sa cu Amazon Prime Video, pe care îl consideră relevant pentru aceste preocupări. El a afirmat că i s-a cerut să elimine o secvență dintr-un proiect în care le mulțumea militarilor americani, pe motiv că ar fi un gest „prea politic”.

„S-a spus: Nu poate Steve să mulțumească trupelor la final. E prea politic”, a povestit Treviño. „Nu înțeleg cum poate fi politic să le mulțumești celor care își servesc țara”, a explicat actorul.

Comediantul a ridicat public întrebarea dacă poziționarea sa conservatoare și valorile pe care le promovează nu stau la baza lipsei ofertelor. Deși nu a primit o explicație oficială, el a spus că nu reușește să identifice un alt motiv plauzibil. „Asta trebuie să fie explicația”, a adăugat el. „Nu văd altceva”.

Declarațiile lui Treviño apar în contextul unor discuții mai ample despre influența politică și ideologică la Hollywood, unde mai mulți artiști au acuzat industria că marginalizează vocile care nu se aliniază curentelor culturale dominante.

În ciuda nemulțumirilor, Treviño a subliniat că își continuă activitatea pe cont propriu, concentrându-se pe turnee și pe relația directă cu publicul, fără a depinde de un nou contract cu o platformă majoră de streaming. Totodată, el a dezvăluit că lucrează la proiecte noi, printre care un sitcom intitulat „Travel Ball”, inspirat de baseballul juvenil, precum și un serial animat.

„Stand-up-ul îmi asigură veniturile”, a explicat el. „Dacă Netflix nu ne face o nouă ofertă, vom găsi din nou o alternativă. Așa am procedat mereu”, a explicat actorul de comedie.

Treviño a mai spus că pregătește un nou spectacol de stand-up, iar temele abordate vor rămâne aceleași care i-au definit cariera, indiferent dacă producția va ajunge sau nu pe o platformă importantă de streaming.

„Sunt mândru de ceea ce fac. Este despre familie, despre Dumnezeu și despre dragostea pentru această țară. Vom vedea unde ne va duce”, a concluzionat el.

Fox News Digital a solicitat puncte de vedere din partea Netflix și Amazon Prime Video, însă nu a primit un răspuns până la momentul publicării articolului.