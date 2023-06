Stenograme între traficanții de droguri: cocaina asta îți dă minte. Tribunalul Cluj i-a arestat după ce au fost prinși cu 44 de kilograme de COX

Cei trei bărbați arestați sunt Tudor Cîrje, Horea Popa și Adrian Groșan. Procurorii au adunat probe că cei trei acuzați se ocupau traficul de droguri la scară mare, fiind direct ”importatori” din Olanda, și distribuitori în județele Cluj, Maramureș și Bistrița Năsăud.

”În cauză s-a reținut faptul că, începând cu vara anului 2022 cei trei inculpați au procurat, manipulat, stocat și distribuit, în mod direct, droguri de risc și substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive, mai multor consumatori din județul Cluj. La data de 06.04.2023, unul dintre inculpați a fost prins în flagrant după ce a vândut cantitatea de aproximativ 800 de grame de substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive (3-CMC). În sarcina acestuia s-a reținut și infracțiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană căreia i-a fost suspendat dreptul de a conduce”, a transmis DIICOT.

Prinși cu kilograme de droguri

După acest moment operativ, procurorii de la DIICOT și polițiștii de la Antidrog au început monitorizarea rețelei de traficanți, care era compusă din cele trei persoane.

De menționat este faptul că Tudor Cîrje fusese condamnat la doi ani și șase luni de închisoare, pentru ucidere din culpă, a unei tinere de 21 de ani. El a fost acuzat că a condus un autoturism Mercedes, care era proprietatea tinerei, și a produs un grav accident soldat cu moartea acesteia.

Un alt inculpat, Adrian Groșan este trimis în judecată la Tribunalul București, pentru faptul că a constituit un grup de criminalitate organizată, în vederea șantajării unor oameni de afaceri din Cluj, în trecut condamnați pentru trafic de droguri.

”În urma celor 8 percheziții domiciliare efectuate în cauză a fost descoperită și ridicată cantitatea de aproximativ 1,7 kilograme de canabis. Ulterior, în continuarea cercetărilor efectuate în cauză, în interiorul unui autoturism a fost identificate și ridicate cantitățile de peste 26 de kilograme canabis și 18 kilograme substanță cristalină (3-CMC). De asemenea, în urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost identificate și indisponibilizate sumele de peste 340.000 de lei și 4000 de euro”, mai susține DIICOT.

Stenograme

În dosarul penal deschis pentru trafic de droguri, Tudor Cîrje nu se sfiește să vorbească la telefon despre consumul de cocaină care îl face deștept sau despre rețeaua din Olanda.

Popa Horea: … în telefonul tău, unde ești acuma?

Cîrje Tudor: am treabă, zi, îs prin zonă, dar am treabă … n-am fost la aia, și nici nu mai prind loc, am fost plecat după COX, da e top ce face aia, n-am știut …

O altă discuție înregistrată la data de 17 februarie 2023

PM: te simți bine, ai luat 200 de bețe.

Cîrje: Cocaina asta îți dă minte.

PM: … dă-o mă dracului și nasu mi l-am băgat în …

Cîrje: e foarte bună. Atâta am tras de ziua mea. Și îți dă un chef de …

”Noi ne-am prins un pont afară”La începutul lunii aprilie 2023, trei tineri din Cluj Napoca au fost arestați pentru trafic de droguri de mare risc. Polițiștii de la Antidrog i-au prins în momentul în care transportau 44 de kilograme de droguri.

”Bag foarte mulți bani în marfă”

De asemenea, într-o altă discuție interceptată, Cîrje vorbește despre faptul că investește toți banii pe care îi are în droguri, și că a prins o rețea în Olanda care are marfă foarte bună.

Cîrje: Eu acum bag foarte mulți bani în marfă, sincer … cam toți. Bă eu îți zic sincer și vrăjeala aia: Noi ne-am prins un pont afară cu sarea foarte bună.

PM: unde?

Cîrje: da n-ai cum că-i final boss. Îi olandez, îi de acolo, în Deventer.

PM: În Deventer megeam și eu.

Cîrje: În Deventer la o hală .. doi turci, acum n-ema luat cu 1.700 … 50.

PM: deci ai sare?

Cîrje: bă sub 20 nu ți-o pot da … știi de ce? că se mănâncă ca pita caldă, bă sarea mea … o bagp numai la risc, ca fumu, potrivit ziardecluj.