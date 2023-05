Exclusiv EvZ. Droguri în tablouri și tocuri cu stupefiante, la concertele de pe Litoral. Sute de tineri au fost puși la pământ

Nu pe toți toxicomanii i-au ținut inima și ficatul atunci când au ”degustat” din marfa oferită de dealerii veniți, în cea mai mare parte a lor, din țări din Europa occidentală. Și au umplut spitalele din Constanța.

Pe de altă parte, polițiștii antidrog au descoperit stupefiantele, unele ascunse în locuri șocante.

Asaltul dealerilor occidentali

Lupta ofițerilor antidrog cu traficanții care urmau să ajungă la festivalurile de muzică desfășurate la sfârșitul săptămânii trecute pe Litoral a început cu ceva mai bine de o lună înainte. Atunci au fost activate toate sursele care au furnizat informații legate de modalitatea prin care dealeri sau doar cărăuși plătiți pentru drum, la ”bucată”, vor aduce droguri în România. Poate și de aceea, în plasa investigatorilor, foarte mulți sub acoperire, infiltrați în mediile tinerilor care au venit la festival, au căzut 20 de dealeri, cei mai mulți englezi și italieni, dintre care 15 au rămas în aresturile din România pentru trafic internațional de stupefiante.

Droguri în tablouri și tocuri cu stupefiante

Traficanții au recurs la tot felul metode pentru a-și ascunde marfa până ce aceasta urma să ajungă la narcomani. Polițiștii au descoperit droguri ascunse în boxele autoturismelor, în mici locașuri create special în tocul pantofilor, în părul strâns în coc al fetelor și chiar al băieților ce purtau părul mare, în pachetele cu țigări, între fețele curelelor de pantaloni sau în lenjeria intimă. Unele traficante au ascuns stupefiantul chiar în vagin, ambalat în prezervativ. Dacă nu erau descoperite, aceste mici cantități erau înlocuite, după vânzare, cu altele.

„Am descoperit droguri unde nu te aștepți. În anumite cavități ale corpului, în păr, în locașuri create în pantofi sau curele, în tablouri. Cei mai nepricepuți, mai neexperimentați, au lăsat drogul în portofel, la vedere. Cele mai multe prinderi au fost făcute la intrarea în zona de concert. În schimb, dealerii – care erau oricum în atenția noastră de ceva vreme – au fost prinși în urma unor flagrante ale ofițerilor antidrog sub acoperire, infiltrați peste tot. Așa am ajuns la mașinile unor traficanți care și-au burușit boxele casetofonului cu droguri sau la camerele de hotel ale acestora unde am găsit stupefiante până și într-un ciorap care acoperea senzorul de fum”, ne-au dezvăluit surse din rândul ofițerilor antidrog.

Canabisul, cel mai consumat drog la festivalul, iar euro a fost moneda forte

Programul oferit de artiștii care au urcat pe scenă a fost ”asezonat” cu oferta traficanților, care s-a pliat pe toate buzunarele: de la 10 de euro gramul de canabis până la numai puțin de 500 de euro gramul de cocaină roz, un drog elitist, ceva mai nou pe piața românească.

Anul acesta, la festivalurile de pe Litoral, cele mai consumate droguri au fost canabisul și sinteticele (extasy, amfetamina, etnobotanicele), iar moneda forte a fost euro. Sursele EVZ ne-au pus la dispoziție ”mercurialul” practicat la sfârștitul săptămânii trecute:

* canabis – 10 euro/gram * comprimate extasy – 12-15 euro/buc * etnobotanicele – 20 euro/gram * hașiă – 12-14 euro/gram * cocaina clasică – 100-120 euro/gram * 2CB (un drog sintetic) – 400-500 euro/gram * cocaina roz – 500 de euro/gram.

Din cauza consumului de stupefiante, aproape 300 de tineri au avut nevoie de ajutor medical. Cei mai mulți dintre aceștia au fost doborâți de drog și au suferit probleme cardiace, reacții alergice sau stări de rău generalizat. Doi minori au ajuns la spital după ce medicii care le-au acordat primul ajutor pe plajă au realizat că strea lor este mai gravă și au nevoie de îngrijiri suplimentare.

„Suntem deja o țară de consum”

„Traficanții străini, în special cei occidentali, au subapreciat capacitatea structurilor antidrog din România. Chiar dacă în trei zile au fost prinși destul de mulți, asta nu înseamnă că de acum vor evita România. Nu, suntem deja o țară de consum atractivă pentru ei. Alți dealeri ne vor asalta cu siguranță în continuare și la alte asemenea evenimente. Unii dintre ei au vândut, la noroc, cum se spune, alții au venit foarte bine organizați. Au adus tot felul de stupefiante pentru orice buzunar. Au adus până și cocaina roz, un mix de trei droguri – coca, amfetamină și ketamină , pe care au vândut-o cu 500 de euro gramul. Dar nu e pentru oricine, trebuie să ai bani, nu glumă!”, ne-a declarat Cătălin Țone, expert antidrog.