Stelian Ion spune că nu a făcut o obsesie din desființarea SIIJ.

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a afirmat că nu are o „fixaţie” în legătură cu procesul de desfiinţare a Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ). El a precizat că nu-și va face un titlul de glorie din acest subiect.

„Să ştiţi că nu am făcut şi nu voi face un titlu de glorie şi nu am o fixaţie pe această idee. Nu este nici măcar o surpriză (…). Încă de la înfiinţarea ei am criticat acest lucru. Înfiinţarea ei a avut loc într-o perioadă în care legile justiţiei şi legislaţia penală, de procedură penală erau duse într-o zonă în care ar fi favorizat infracţionalitatea şi presiunea pe justiţie. Legile justiţiei au fost modificate, nu atât de mult, dar au apucat să facă nişte modificări nocive. Acest lucru s-a întâmplat parţial, pentru că nu s-a reuşit modificarea Codului penal şi de procedură penală”, a declarat ministrul Justiţiei.

Stelian Ion a comentat intenția despre desființare a SIIJ într-o emisiune al TVR.

Stelian Ion despre desființarea SIIJ

Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, un memorandum care prevede, adoptarea proiectului de lege privind desființarea SIIJ. Demersul ar trebui încheiat până la finalul lunii viitoare, februarie.

„Ne-am asumat, în programul de guvernare, îndeplinirea acestor criterii esenţiale pentru statul de drept din România. Ulterior, finalizarea MCV va veni ca o consecinţă a eforturilor noastre concretizate. A sosit acum momentul de a repara tot ceea ce s-a stricat în ultimii ani. Intenționăm să punem Justiţia pe drumul cel bun şi să consolidăm statul de drept şi democraţia din România”, se arăta într-un comunicat al Ministerului Justiției.

Memorandumul este intitulat „Demersuri prioritare necesare pentru finalizarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) – legislaţia în domeniul justiţiei”. Acesta prevede calendarul pentru adoptarea de către Executiv a proiectelor de interes pentru sistemul judiciar.

Conform comunicatului, documentul prevede aprobarea, cu prioritate, în Guvern, până la sfârşitul lunii februarie 2021, a proiectului de lege de desfiinţare a SIIJ. Ulterior, acesta va fi transmis spre adoptare, în prorcedură de urgență în Parlament.