Noi detalii despre posibila desființare a SIIJ (Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție) sunt dezvăluite de un deputat UDMR.

Acesta susține că partidul din care face parte, UDMR, este complet de acord cu desființarea SIIJ, doar dacă va putea fi împlinită o condiție specială. UDMR nu vrea ca DNA să mai primească competentă pentru anchetarea magistraților.

În ce condiții ar aproba UDMR desființarea SIIJ

Este vorba despre deputatul Csoma Botond, liderul grupului parlamentar al UDMR din Camera Deputatilor. El a dezvăluit că formațiunea sa politică își dorește ca SIIJ să fie desființat, dar doar dacă DNA nu va mai primi din nou puterea de a-i ancheta pe magistrați.

Csoma Botond a justificat pozitia UDMR amintind de abuzurile incredibile pe care DNA le-a săvârșit împotriva mai multor magistrați.

De asemenea, el a readus în discuție și dosarele fabricate de DNA Bihor pentru judecătorii care nu acceptau rechiziotriile DNA.

„Am mai spus in discutiile din coalitie ca suntem de acord cu desfiintarea parchetului special, deoarece am vazut ca au existat probleme cu functionarea acestuia. Totusi, i-am mai spus lui Stelian Ion ca nu ar fi in niciun caz acceptabil ca aceasta putere sa fie redata parchetului anticoruptie.

Trebuie gasita o solutie astfel incat DNA sa nu-i trimita in judecata pe procurori si judecatori, deoarece am vazut ce abuzuri au avut loc in trecut. Am vazut la DNA Bihor cum se fabricau dosare judecatorilor care nu erau de acord cu rechizitoriile DNA.

Nu trebuie sa oferim nici un spatiu santajului in lupta anticoruptie. Solutia ar fi sa se infiinteze o structura in cadrul Parchetului General, sub controlul procurorului general sau a adjunctului desemnat de acesta.

Vor fi necesare alte negocieri in coalitie inainte sa inaintam un proiect de lege”, a spus deputatul UDMR Csoma Botond.