O asistentă medicală de la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, județul Bihor, a fost înjunghiată de către un pacient, în zona toracică. Groaznicul incident s-a petrecut marți dimineață. Femeia a fost transportată de urgență la spital. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz.

Jurnaliștii de la EvZ Transilvania au luat legătura cu doctorul Carmen Ghilea, actualul manager al Spitalului de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Ștei, însă aceasta a evitat să ofere declarații.

O asistentă medicală de la Spitalul de Psihiatrie și Ștei, județul Bihor, a fost înjunghiată. Ce spune fostul manager al unității

Ciprian Luca, fost manager al Unității Medicale, a declarat că este îngrozit de cele întâmplate. „Sper ca asistenta medicală, care era un om minunat, să treacă cu bine. Nu se știe cum a ajuns cuțitul la acel pacient! Asta se întâmplă când dărâmi o cruce!, a declarat pentru evzdetransilvania.ro, Ciprian Luca.

Problema crucii de la Spitalul de Psihiatrie

În anul 2017, după ce o furtună extrem de puternică a afectat mai multe localități din Bihor și mai mulți copaci au fost smulși din rădăcini, fostul manager al Spitalului de Psihiatrie si pentru Măsuri de Siguranță din Ștei, Florin Ciprian Luca, a avut inițiativa să amenajeze din rădăcinile arborilor o cruce, totul pe o structură metalică, în parcul unității medicale.

„115 pomi au fost scoși din rădăcină, iar eu am avut ideea de a face o cruce din rădăcinile pomilor doborâți. Am spus că fiecare pom care a căzut, a căzut pentru fiecare dintre noi, iar noi trebuie să fim în sprijinul pacienților. Am făcut și o biserică din donații, cu avizul Episcopiei și al Ministerului”, a spus acesta, potrivit sursei citate.

Nu mai există o cruce din rădăcini, dar a fost sfințită, totuși. Pentru mine e o mare tristețe, dar lucrurile acestea nu au fost pentru mine, ci pentru pacienți!

În urmă cu doar câteva luni, actualul manager al unității medicale a dispus dărâmarea acestei cruci.

Iulian Balaj, edilul din Ștei, a declarat că nu dorește să renunțe la crucea și la biserica din parcul spitalului. El a spus că se lucrează la amenajarea uneia în conformitate cu canoanele religioase.