Statul pregătește intervenții limitate pentru protejarea sectoarelor strategice în caz de pericol, spune Irineu Darău, ministrul Economiei

Ministerul Economiei și Ministerul Energiei au elaborat un proiect de ordonanță de urgență care permite statului să intervină în situații excepționale, atunci când capacități economice sau infrastructuri strategice sunt în pericol.

Potrivit ministrului Economiei, Irineu Darău, măsura vine în contextul unor situații din trecut în care România a pierdut active importante fără a putea acționa la timp.

„România a trecut, de-a lungul timpului, prin mai multe situaţii în care a pierdut capacităţi economice importante fără să poată interveni la timp. Crizele succesive şi anumite cazuri de urgenţă ne arată că uneori nu sunt protejate suficient infrastructuri şi interese strategice. Strict în situaţii excepţionale, statul nu îşi mai permite să rămână spectator”, a spus Irineu Darău.

Proiectul de act normativ introduce un cadru prin care statul poate interveni în mod limitat și justificat, pentru a preveni pierderi economice majore.

„Am elaborat, împreună cu Ministerul Energiei, un proiect de ordonanţă de urgenţă care oferă statului instrumentele concrete pentru a interveni în situaţii în care capacităţi economice sau infrastructuri considerate strategice sunt în pericol. Este vorba despre un mecanism care permite statului să acţioneze punctual şi justificat, pentru a preveni pierderi ireversibile în economie”, a declarat ministrul Economiei.

Una dintre prevederi stabilește că statul poate avea prioritate la achiziția unor active importante scoase la vânzare, pentru a evita situații care pot afecta interesele economice ale României.

Documentul propune și măsuri pentru sprijinirea companiilor care întâmpină probleme financiare, cu scopul de a menține capacitățile de producție.

„De asemenea, în cazul unor companii aflate în dificultate, propunem soluţii prin care pot fi salvate capacităţi de producţie şi evitate situaţiile în care acestea sunt pierdute sau degradate în timpul unor proceduri lungi de insolvenţă. În acelaşi timp, sunt prevăzute mecanisme pentru menţinerea funcţionării unor activităţi esenţiale în perioade de tranziţie, astfel încât procese industriale importante să nu fie oprite brusc, cu efecte ireversibile”, a mai declarat ministrul.

Autoritățile anunță că intervențiile nu vor fi generalizate și vor fi aplicate doar în condiții strict definite, după parcurgerea unor filtre instituționale.

Potrivit ministrului Economiei, mecanismul ar putea contribui la menținerea locurilor de muncă și la protejarea comunităților dependente de companii mari.

„Pentru oameni, acest mecanism înseamnă mai multă stabilitate în momente dificile. Înseamnă locuri de muncă care nu dispar peste noapte atunci când o companie importantă intră în dificultate şi comunităţi locale care nu rămân fără principalul motor economic. În acelaşi timp, vorbim despre capacitatea României de a-şi păstra funcţionale sectoare esenţiale, de la energie şi industrie până la alte domenii care susţin economia reală şi reduc dependenţele externe”, a mai declarat Darău.

Inițiatorii proiectului susțin că intervențiile vor respecta principiile economiei de piață și legislația Uniunii Europene.

„Intervenţia statului nu este una generalizată, ci limitată la mecanisme nişate şi la situaţii bine definite, în care există un risc real de pierdere a unor active sau capacităţi strategice, iar acţiunea se face doar în condiţii de piaţă şi cu respectarea regulilor europene”, a spus Darău.

În final, ministrul Economiei a declarat că acest instrument era necesar pentru a permite reacții rapide în contexte critice.

„Este un instrument care lipsea până acum şi care va permite statului român să acţioneze la timp, într-un context în care miza nu mai este doar economică, ci ţine de stabilitate şi de capacitatea României de a-şi proteja interesele strategice”, a spus el.

Domeniile vizate de proiect includ securitatea națională, independența energetică, dezvoltarea economică și infrastructura.