Economia României, analizată de OCDE. Ilie Bolojan își dorește aderarea în 2026

Premierul Ilie Bolojan a vorbit luni despre direcțiile economice ale României, în cadrul evenimentului de lansare a Studiului Economic 2026 pentru România realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Șeful Guvernului a explicat că țara trece printr-un proces de transformare a modului în care sunt administrate finanțele publice și politicile economice, iar principalele obiective rămân reducerea deficitului bugetar, creșterea eficienței colectării veniturilor și utilizarea mai responsabilă a fondurilor publice.

Premierul a subliniat că, odată cu deschiderea negocierilor de aderare la OCDE, România a intrat într-un amplu proces de evaluare a politicilor publice și a modului în care acestea se aliniază standardelor organizației.

„De la deschiderea negocierilor de aderare în ianuarie 2022, România a intrat într-un proces de evaluare a politicilor şi practicilor sale, raportat la standardele OCDE în aproape toate domeniile de politică publică. Datorită efortului comun al instituţiilor implicate, ţara noastră a făcut paşi importanţi în acest proces de aderare. Studiul economic pe care îl lansăm astăzi oferă recomandări importante pentru reformele din domeniul fiscal şi bugetar, pentru piaţa muncii şi pentru creşterea competitivităţii economiei. Este un punct de referinţă pentru stabilitatea economică şi pentru modernizarea statului”, a afirmat premierul Bolojan.

Șeful Executivului a arătat că România intră într-o etapă în care sustenabilitatea economică devine la fel de importantă ca dezvoltarea.

„România se află într-un context economic dificil. După o perioadă de creştere accelerată, dar şi de dezechilibre fiscale, intrăm într-o etapă în care sustenabilitatea este la fel de importantă ca dezvoltarea. Modelul nostru de creştere economică trebuie să fie bazat mai mult pe competitivitate şi productivitate. Ca răspuns la recomandările anterioare, România a făcut paşi importanţi în direcţia consolidării fiscale şi a reduceriideficitului bugetar. După un deficit de aproximativ 8,7% din PIB în 2024, anul 2025 s-a încheiat cu un deficit de 7,7% sub nivelul estimat de Comisia Europeană. Continuăm reformele început anul trecut, iar proiectul de buget pentru anul 2026 este unul realist, astfel încât să atingem ţinta de deficit de 6,2% la finalul acestui an”, a transmis Ilie Bolojan.

Premierul a arătat că economia României a reușit să reziste șocurilor din ultimii ani, inclusiv efectelor generate de războiul din Ucraina, chiar dacă ritmul de creștere economică a încetinit temporar.

”La nivelul economiei, studiul arată că România a rezistat la şocurile din ultimii ani şi la efectele războiului din Ucraina. Creşterea economică a încetenit temporar în 2025 din cauza ajustărilor fiscale şi a situaţiei economice din Europa. Totuşi, perspectivele rămân pozitive.Estimările arată o creştere de aproximativ 0,7% în 2025 şi de circa 1% în 2026, susţinută mai ales de investiţiile publice şi de fondurile europene. În plan fiscal, obiectivul este să reducem treptat deficitul, să folosim mai eficient banii publici şi să avem o absorbţie mai bună a fundurilor europene”, a mai afirmat Bolojan.

În discursul său, premierul a abordat și situația pieței muncii, subliniind că România trebuie să găsească soluții pentru deficitul de forță de muncă și presiunile demografice.

”De aceea este nevoie să creştem treptat vârsta de pensionare, în domeniul în care astăzi se iese foarte devreme la pensie, uneori chiar la 48-50 de ani, pentru a avea mai mulţi oameni activi şi un sistem de pensii sustenabil pe termen lung. În acelaşi timp, creşterea competitivităţii economiei rămâne o prioritate. Pentru asta avem nevoie de costuri competitive, o administraţie eficientă, reguli clare şi un stat modern şi digitalizat. Reformele şi investiţiile în curs, susţinute inclusiv prin PNRR, urmăresc simplificarea procedurilor pentru companii, reducerea birocraţiei şi accelerarea digitalizării servicilor publice”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că recomandările incluse în studiul OCDE reprezintă un ghid pentru reformele pe care România trebuie să le continue în perioada următoare.

”România trece printr-un proces de schimbare a modului în care sunt gestionate finanţele publice şi politicile economice. Trebuie să reducem deficitul, să îmbunătăţim colectarea şi să folosim mai eficient banii publici. În acelaşi timp, politica monetară trebuie să rămână prudentă până când inflaţia se stabilizează complet, iar reformele structurale trebuie să continue. Dacă vom aplica aceste reforme consecvent, putem construi o economie mai stabilă, mai competitivă şi mai rezistentă. La aproape două decenii de la două momente definitorii, aderarea la Uniunea Europeană şi la NATO, România îşi propune ca în 2026 să atingă un nou obiectiv, aderarea la OCDE”, a declarat Ilie Bolojan.