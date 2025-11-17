Statele Unite raportează eliminarea a trei suspecți în urma operațiunilor antinarcotice din Pacificul de Est

Conform unui anunţ oficial al Pete Hegseth — ministrul american al Apărării (denumit „Secretar al Războiului”) — forţa specială Joint Task Force Southern Spear a efectuat un atac cinetic letal asupra unui vas operat de o organizaţie teroristă desemnată, aflat în apele internaţionale ale Pacificului de Est, duminică, 16 noiembrie.

Mesajul a fost transmis într-o postare pe platforma X, în care se menţionează implicarea vasului în contrabandă de narcotice, pe o rută cunoscută de trafic, şi pierderea a trei suspecţi masculini.

Conform declaraţiei, „La 15 novembrie, la indicaţiile Secretarului Războiului Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear a efectuat o lovitură cinetică letală asupra unui vas operat de o Organizaţie Teroristă Desemnată.

Autoritățile au confirmat că vasul era implicat în contrabandă ilicită de narcotice, naviga de-a lungul unei rute cunoscute pentru trafic şi transporta narcotice.

Trei bărbaţi narco-terorişti aflaţi la bordul vasului au fost ucişi. Vasul trafica narcotice în Pacificul de Est şi a fost lovit în ape internaţionale.”

Actiunea a avut loc în zona de responsabilitate a U.S. Southern Command, conform surselor.

Operaţiunea face parte din campania mai amplă denumită Operation Southern Spear, lansată de administraţia americană pentru a combate traficul maritim de droguri ce traversează emisfera vestică.

Anunţurile recente indică faptul că au fost peste 20 de lovituri pe vase susţinute de autorităţile americane pentru a viza trafic maritim de narcotice, majoritatea în zona Caraibelor şi Pacificului de Est.

Declaraţiile oficiale arată că vasele vizate ar fi operate de organizaţii teroriste desemnate („Designated Terrorist Organizations”) şi ar fi implicate în traficul de narcotice.

Acţiunile se desfăşoară în „apele internaţionale” şi au ca obiectiv oprirea fluxurilor de narcotice care ajung în Statele Unite. În urma atacului de 15 noiembrie, comunicatul afirmă că „nu au fost înregistrate pierderi de forţe americane”.

On Nov. 15, at the direction of Secretary of War Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling,… pic.twitter.com/iM1PhIsroj — U.S. Southern Command (@Southcom) November 16, 2025

Totodată, au apărut remarci din partea unor specialişti şi organizaţii internaţionale care pun întrebări privind baza legală a acestor lovituri, în special când ele se desfăşoară în afara apelor teritoriale a unui stat.

Aceste intervenţii navale au generat într-o anumită măsură tensiuni cu ţări sud-americane care reclamă că drepturile lor suverane sau procedurile internaţionale nu au fost clar respectate.

Date fiind declaraţiile recente, se aşteaptă ca astfel de lovituri să continue, în contextul în care administraţia americană îşi reafirmă angajamentul de a combate traficul de narcotice prin mijloace militare.

De asemenea, monitorizarea internaţională şi întrebările privind transparenţa operaţiunilor rămân în prim-plan.

Este de urmărit cum vor evolua cooperarea internaţională, sprijinul logistic-militar în zonă şi răspunsurile ţărilor vizate de aceste intervenţii.