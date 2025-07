Start EUROPAfest 2025

EUROPAfest 32 își deschide porțile pe 4 iulie, cu Opening Gala Concert – Jazz at the Palace, pe scena Sălii Auditorium a Palatului Regal, actualul Muzeu Național de Artă al României. De la ora 20:00, publicul este invitat să pătrundă într-un univers muzical de elită, alături de artiști de jazz remarcabili din Italia, Japonia, Norvegia și Ungaria. Pe covorul roșu vor păși ambasadori, personalități din mediul public, bucureșteni, dar și turiști.

Gala de deschidere promite un concert amplu și spectaculos, o avanpremieră a ceea ce va urma pe parcursul celor 10 zile de festival. Concertele vor aduce în prim-plan trupe de jazz din diferite țări, prezentând cele mai actuale tendințe de pe scenele internaționale.

Între 5 și 11 iulie, de la ora 20:00, Sala Auditorium va găzdui seri tematice precum Summertime Jazz, Japanese Jazz Night, Norwegian Jazz Night sau Best of Jazz, fiecare cu o atmosferă distinctă, de la rafinament la energie pură. În paralel se desfășoară și activități conexe, precum ateliere, grupuri de lucru și jam sessions. Pe 12 iulie are loc Gala EUROPAfest, în prezența Alteței Sale Regale Principesa Sofia, iar pe 13 iulie, festivalul se încheie cu un concert-eveniment în premieră absolută pentru România – fusion jazz & clasic în cadrul proiectului european M.U.S.I.C., desfășurat în 6 țări – Italia, Franța, Austria, Ungaria, Bulgaria și România.

Luigi Gageos, directorul EUROPAfest, declară:

„Suntem încântați să anunțăm deschiderea celei de-a 32-a ediții EUROPAfest. Este un moment de sărbătoare și reîntâlnire cu publicul nostru fidel și pasionat. Anul acesta aducem în fața oamenilor mai multă diversitate, inovație și emoție. Vă așteptăm să spuneți împreună cu noi: START EUROPAfest!”

Festivalul continuă tradiția unică de a reuni jazz, blues, pop și muzică clasică sub același brand și este singurul din Europa care oferă o asemenea paletă stilistică. Bucureștiul va vibra prin concerte, concursuri internaționale, jam sessions, workshopuri și întâlniri interculturale.

EUROPAfest se desfășoară de 21 de ani sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta și al Alteței Sale Regale Pricipele Radu, iar în martie a fost decorat cu Medalia „Custodele Coroanei Române”.

EUROPAfest 32 este un proiect cultural co-finanțat de Ministerul Culturii.

Biletele pot fi achiziționate online prin platforma iabilet.ro sau fizic din rețeaua magazinelor partenere.