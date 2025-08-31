SRI cere expulzarea în regim de urgență a unui cetățean străin. Pericol pentru siguranța națională
- Nicolae Comănescu
- 31 august 2025, 18:47
Serviciul Român de Informații (SRI) cere expulzarea de urgență a unui cetățean străin care reprezintă un pericol pentru siguranța națională, anunță Mediafax. Surse din cadrul serviciului au dezvăluit pentru sursa citată că respectiva persoană a fost monitorizată pentru o perioadă de timp, iar activitățile sale din România au trezit suspiciuni.
SRI a monitorizat un cetățean străin, potențial periculos pentru siguranța națională
„Cetățeanul străin Z.M.F.I. reprezintă o ameninţare reală, actuală şi suficient de gravă la adresa valorilor societăţii româneşti, respectiv dreptul la viaţă şi integritatea corporală a persoanelor, întrucât acţiunile lui sunt de natură să pună în pericol grav şi iminent securitatea naţională”, se menționează în raportul Serviciuluii Român de Informații.
Evaluarea a fost trimisă către Imigrări, dar a ajuns și către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. Avocatul persoanei vizate de expulzare a spus că „așa-zisa intenție trebuie dovedită” și că Inspectoratul General pentru Imigrări nu ar avea suficiente probe care să conducă la expulzarea clientului său.
Ce spune avocatul care îl reprezintă pe cetățeanul vizat de raportul serviciilor
„Sancţionarea domnului Z.M.F.I. în sensul de a fi declarat indezirabil este cea mai gravă formă de periculozitate pe siguranţa naţională şi astfel cum menţionează şi art. 86 se poate lua împotriva străinului care a desfăşurat, desfăşoară sau există indicii temeinice că intenţionează să desfăşoare activităţi de natura să pună în pericol securitatea naţională. Or clientului meu nu i se poate imputa acest lucru”, a precizat avocatul.
Acest caz va fi analizat de autoritățile abilitate în regim de urgență.
Un cetățean irakian, expulzat la începutul anului
În luna februarie a acestui an, un cetățean irakian a fost expulzat din România, pentru că făcea propagandă ISIS. „Beneficiind de statutul de refugiat acordat ca urmare a cererii internaţionale formulate de străin, M.Z.F.H. s-a stabilit în România în 2017 drept consecinţă a relocării sale din Grecia”, spuneau cei de la SRI, la vremea respectivă, legat de acest caz.
