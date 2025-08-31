Social SRI cere expulzarea în regim de urgență a unui cetățean străin. Pericol pentru siguranța națională







Serviciul Român de Informații (SRI) cere expulzarea de urgență a unui cetățean străin care reprezintă un pericol pentru siguranța națională, anunță Mediafax. Surse din cadrul serviciului au dezvăluit pentru sursa citată că respectiva persoană a fost monitorizată pentru o perioadă de timp, iar activitățile sale din România au trezit suspiciuni.

„Cetățeanul străin Z.M.F.I. reprezintă o ameninţare reală, actuală şi suficient de gravă la adresa valorilor societăţii româneşti, respectiv dreptul la viaţă şi integritatea corporală a persoanelor, întrucât acţiunile lui sunt de natură să pună în pericol grav şi iminent securitatea naţională”, se menționează în raportul Serviciuluii Român de Informații.

Evaluarea a fost trimisă către Imigrări, dar a ajuns și către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. Avocatul persoanei vizate de expulzare a spus că „așa-zisa intenție trebuie dovedită” și că Inspectoratul General pentru Imigrări nu ar avea suficiente probe care să conducă la expulzarea clientului său.

„Sancţionarea domnului Z.M.F.I. în sensul de a fi declarat indezirabil este cea mai gravă formă de periculozitate pe siguranţa naţională şi astfel cum menţionează şi art. 86 se poate lua împotriva străinului care a desfăşurat, desfăşoară sau există indicii temeinice că intenţionează să desfăşoare activităţi de natura să pună în pericol securitatea naţională. Or clientului meu nu i se poate imputa acest lucru”, a precizat avocatul.

Acest caz va fi analizat de autoritățile abilitate în regim de urgență.

În luna februarie a acestui an, un cetățean irakian a fost expulzat din România, pentru că făcea propagandă ISIS. „Beneficiind de statutul de refugiat acordat ca urmare a cererii internaţionale formulate de străin, M.Z.F.H. s-a stabilit în România în 2017 drept consecinţă a relocării sale din Grecia”, spuneau cei de la SRI, la vremea respectivă, legat de acest caz.