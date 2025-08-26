Economie Tranzacția dintre G4Media și Radu Budeanu va fi anchetată de CEISD







Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD) analizează tranzacția prin care Titluri Quality SRL preia controlul asupra grupului G4Media, potrivit unui comunicat transmis de Consiliul Concurenţei.

Operațiunea a intrat în atenția CEISD deoarece valoarea depășește pragul de 2 milioane de euro, ceea ce o plasează în categoria tranzacțiilor care trebuie evaluate din perspectiva securității naționale. Evenimentul Zilei a relatat faptul că tranzacția i-ar fi scos din buzunar lui Radu Budeanu suma de 5 milioane de euro, aproximativ.

Preluarea include companiile G4 Global Journalism SRL, Economedia Global Journalism SRL și G4Food SRL, care administrează platformele online G4Media.ro, Economedia.ro și G4Food.ro.

Secretariatul CEISD este asigurat de Consiliul Concurenței, iar rolul comisiei este să analizeze tranzacțiile importante în sectoare considerate sensibile pentru securitatea națională, în conformitate cu Hotărârea CSAT nr. 73/2012.

„Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD) analizează, din punctul de vedere al securităţii naţionale, tranzacţia prin care Titluri Quality SRL preia G4 Global Journalism SRL, Economedia Global Journalism SRL şi G4Food SRL. CEISD analizează tranzacţiile care au ca obiect anumite domenii de activitate și a căror valoare depăşeşte două milioane de euro. În cazul în care operaţiunea are un impact semnificativ asupra securităţii sau ordinii publice ori prezintă riscuri sau ameninţări, sunt analizate și investiţiile care nu depăşesc pragul de două milioane de euro”, se arată în comunicatul Consiliului Concurenței.

Până la 26 septembrie 2025, CEISD primește observații, puncte de vedere și comentarii din partea publicului cu privire la această tranzacție.

Titluri Quality SRL, companie care deține Mediafax.ro și agenția de știri și imagini Mediafax, a anunțat semnarea contractului de achiziție integrală a grupului G4Media.

Potrivit anunțului oficial, această operațiune marchează formarea celui mai mare conglomerat de presă digitală din România.

Grupul G4Media reunește publicațiile:

G4Media.ro – jurnalism politic și de investigație

Economedia.ro – platformă de analiză economică

G4Food.ro – conținut dedicat industriei alimentare

Techrider – tehnologie și inovație

Pets&Cats – lifestyle și informații pentru iubitorii de animale

Tranzacția are ca obiectiv consolidarea pieței media online și integrarea resurselor pentru o strategie editorială comună.

Fondatorii G4Media, Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi, au transmis un mesaj comun, explicând obiectivele noii strategii editoriale după finalizarea fuziunii:

„Această fuziune reflectă o maturizare a pieței media digitale din România. Obiectivul este clar: să oferim conținut relevant, profesionist și adaptat nevoilor unui public care caută atât profunzime, cât și accesibilitate. Consolidarea resurselor ne permite să investim în inovație editorială, dezvoltare tehnologică și extinderea pe noi verticale de conținut.”

Tranzacția nu este definitivă până când Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe nu finalizează analiza din perspectiva securității naționale. Dacă CEISD emite un aviz favorabil, Consiliul Concurenței va putea valida operațiunea, iar integrarea platformelor în cadrul grupului Mediafax va fi finalizată.

Dacă însă comisia identifică riscuri sau amenințări, pot fi impuse condiții suplimentare sau chiar restricții privind preluarea.

Grupul Titluri Quality SRL administrează un portofoliu extins de branduri media, printre care: