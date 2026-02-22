Sprijin financiar extins pentru pensionarii și militarii cu venituri mici. Cifrele anunțate de ministrul Muncii

PSD susține extinderea ajutoarelor pentru pensionarii cu venituri mici, inclusiv pentru cei din sistemul militar, printr-un prag de 3.000 de lei, a afirmat Florin Manole, ministrul Muncii, la România TV. Măsurile vin în contextul discuțiilor despre suplimentele la pensii și nemulțumirile legate de plafonul actual, social-democrații argumentând că persoanele cu venituri mai mici resimt mai puternic efectele inflației.

Potrivit ministrului Muncii, sprijinul financiar acordat pensionarilor este esențial și PSD îl susține cu fermitate. Florin Manole a explicat că în 2025 ajutorul a fost oferit doar pentru un singur prag de venit, ceea ce a limitat numărul beneficiarilor, în timp ce o variantă anterioară din 2023 prevedea trei praguri diferite de venit, pentru a adapta sprijinul la nevoile variate ale pensionarilor.

În acest context, social-democratul a propus revenirea la modelul cu trei praguri, astfel încât beneficiile să fie distribuite mai echitabil și să ajungă la cât mai multe persoane afectate de dificultățile financiare.

„Acest ajutor trebuie să existe și PSD este ferm în legătură cu această temă”, a arătat el.

Oficialul susține că românii cu pensii sub 1.500 de lei resimt mai puternic efectele creșterii prețurilor, în timp ce pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei reușesc să facă față mai ușor acestor scumpiri.

„Un pensionar cu o pensie sub 1.500 lei a simțit inflația mai apăsător și impactul mai mult în bugetul familiei sale, iar unul cu 3.000 lei, având pensia puțin mai mare, a gestionat mai bine situația. Din acest motiv am propus praguri diferite și sume diferite”, a adăugat ministrul.

Ministrul Muncii a mai spus că beneficiul trebuie extins și către pensionarii militari care au pensii sub 3.000 de lei. În plus, el a subliniat că există numeroși pensionari militari cu venituri mici și că apartenența la această categorie nu trebuie să fie un motiv de discriminare sau de excludere de la sprijinul acordat.

Potrivit ministrului Muncii, indexarea pensiilor va fi aplicată începând cu 1 ianuarie 2027, ca măsură necesară pentru a compensa dificultățile financiare suportate de pensionari în ultimii doi ani. În ceea ce privește Mica Recalculare, peste 200.000 de beneficiari așteaptă încă actualizarea pensiilor, însă în ultimele două luni aproximativ 80.000 de dosare au fost fie soluționate, fie sunt în curs de procesare.

„Eu cred că nu există niciun argument pentru care indexarea să nu se facă la 1 ianuarie 2027. Și se va face cu certitudine, pentru că este legitimă și corectă. Acești doi ani grei reprezintă deja un sacrificiu prea mare pentru foarte mulți pensionari. Da, în 2027, indexarea trebuie să aibă loc fără discuții”, a mai spus Florin Manole.

În acest an, pensionarii cu pensii sub 3.000 de lei vor primi sume suplimentare, acordate în două tranșe: jumătate în aprilie și jumătate în decembrie.

Ministrul Muncii a subliniat că vârsta de pensionare nu va fi modificată și că există alte instrumente pentru creșterea ocupării, cum ar fi stimulentele pentru tineri aflați în căutarea primului loc de muncă sau pentru șomerii de lungă durată.

Totodată, el a explicat că se va încuraja plata pensiilor pe card, fără obligativitate, pentru a reduce costurile administrative, de zece ori mai mari pentru plățile cash. La final, ministrul a mai spus că proiectul fi implementat cu respectarea dreptului pensionarilor de a alege modalitatea de plată a pensiei.