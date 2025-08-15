Social Sprijin financiar de 500 de lei, virat pe carduri: fondurile trebuie folosite până la 31 august 2025







Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, reamintesc părinților că acel sprijin financiar în valoare de 500 de lei, acordat prin intermediul cardurilor educaționale pentru anul școlar 2024-2025, poate fi utilizat până cel târziu la data de 31 august 2025.

După acest termen, sumele rămase necheltuite vor fi retrase automat din conturi, avertizează autoritățile. Ajutorul financiar se adresează unui număr de aproximativ 670.000 de preșcolari și elevi, scopul acestuia fiind acoperirea cheltuielilor pentru rechizite și alte produse esențiale pentru participarea la activitățile educaționale din școli și grădinițe.

În anul școlar curent, aproximativ 670.000 de preșcolari și elevi au beneficiat de acest sprijin financiar, destinat achiziției de rechizite și alte materiale necesare pentru activitățile educaționale.

Măsura are ca obiectiv sprijinirea copiilor proveniți din medii dezavantajate, contribuind la prevenirea abandonului școlar și la promovarea accesului echitabil la educație.

Utilizarea acestor fonduri este reglementată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2023, care stabilește cadrul legal pentru acordarea de sprijin educațional sub forma tichetelor sociale pe suport electronic, finanțate din fonduri externe nerambursabile. Actul normativ a suferit modificări și completări ulterioare, menținându-și scopul de a susține incluziunea școlară în rândul elevilor vulnerabili.

Foarte important: beneficiarii sprijinului acordat pentru achiziția de rechizite școlare, dacă nu folosesc banii până la această dată, fondurile rămase nefolosite vor fi retrase automat din conturi de către emitenții cardurilor și nu vor mai putea fi accesate.

În acest context, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), alături de Ministerul Educației și Cercetării, recomandă părinților să utilizeze din timp aceste fonduri pentru a achiziționa materialele necesare începutului de an școlar. Apelul are ca scop valorificarea eficientă a sprijinului financiar oferit prin fonduri europene.

Măsura este finanțată prin Programul Incluziune și Demnitate Socială, coordonat de MIPE, care va continua să susțină această inițiativă și în anii următori. Scopul programului este de a sprijini accesul echitabil la educație pentru toți copiii din România, se arată în comunicatul emis de către mfe.gov.ro.