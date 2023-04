Sportiva care a trăit 500 de zile la 70 de metri adâncime, într-o peșteră. Când a văzut lumina zilei pentru prima oară

Beatriz Flamini, sportivă de elită și alpinistă, a doborât recordul mondial pentru cea mai lungă perioadă de timp petrecută într-o peșteră, mai exact 500 de zile trăind la 70 de metri adâncime. Experimentul la care a participat aceasta a început pe 20 noiembrie 2021.

Aceasta a vrut să vadă cât rezistă sub pământ, dar și care vor fi diferențele atunci când iese la lumină. „Când au venit să mă ia, eu dormeam. Am crezut că s-a întâmplat ceva. Am întrebat: „Deja? Sigur că nu”. Nu-mi terminasem cartea”. Întrebată dacă s-a gândit vreodată să apese pe butonul de panică sau să părăsească peștera, ea a răspuns: „Nu am vrut să mă gândesc la asta. Niciodată. De fapt, nu am vrut să ies”.

Cât a stat în peșteră, sportiva a făcut exerciții, a pictat și a împletit căciuli de lână. Ea a luat două camere GoPro pentru a documenta timpul petrecut și a consumat 60 de cărți și 1.000 de litri de apă. Beatriz a recunoscut că s-a confruntat și cu situații dificile, mai exact invazia de muște. „Dacă acesta este visul tău și ți-l realizezi, de ce să plângi?”. Ea a spus că s-a concentrat pe păstrarea „coerenței”, mâncând bine și savurând liniștea.

„Nu vorbeam cu mine însămi cu voce tare, dar aveam conversații interne și mă înțelegeam foarte bine cu mine însămi. Trebuie să rămâi conștient de sentimentele tale – dacă ți-e frică, este ceva firesc, dar nu lăsa niciodată panica să intre, altfel rămâi paralizat”, a mai declarat ea.

Nu a avut contact cu exteriorul

Sportiva a declarat că nu a dorit să afle detalii din exterior, nici măcar despre un posibil deces din familie. „Dacă nu este nicio comunicare, nu este nicio comunicare, indiferent de circumstanțe. Oamenii care mă cunosc știau și au respectat acest lucru”.

În curând, psihologii, medicii și psihiatrii urmează să analizeze cum a schimbat-o izolarea pe sportiva care a participat la experiment, potrivit Mediafax.