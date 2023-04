Cum a fost contaminată Simona Halep. Explicațiile unui sportiv britanic. Nimeni nu s-a gândit la asta

Simona Halep este suspendată pentru dopaj de mai bine de jumătate de an. Jucătoarea de tenis a declarat că nu a luat substanțe interzise și nu știe din ce cauză a ieșit pozitiv la testul antidoping. Ea așteaptă să își expună cauza în fața judecătorilor, însă procesul a fost amânat de mai multe ori.

Acuzația de dopaj a Simonei Halep este asemănătoare cu cea a pugilistul britanic Amir Khan. Fostul campion mondial a fost suspendat pentru dopaj după ce i s-au descoperit în corp urme de ostarine. Sportivul știa că nu a consumat astfel de substanțe și a vrut să își demonstreze nevinovăția. A cheltuit aproximativ 100.000 de lire sterline pentru a afla cum a ajuns agentul anabolizant în corpul său. Chiar dacă a reușit în cele din urmă să își demonstreze nevinovăția, pugilistul a fost suspendat pentru o perioadă de doi ani.

Simona Halep, într-o situație asemănătoare cu pugilistul Amir Khan

Sportivul britanic susține că nu a consumat niciodată substanțe interzise, așa că a fost dispus să meargă „până în pânzele albe” pentru a-și demonstra nevinovăția. A cheltuit o adevărată avere pe investigații pentru că nu își dorea ca numele său să fie asociat cu un trișor.

„Nu am trișat niciodată în viața mea! Nu vreau să fiu amintit pentru așa ceva. Eu sunt cel care a solicitat testarea luptei. Doza mică de substanță ar fi putut pătruns în organismul meu prin strângerea mâinilor oamenilor”, a declarat Khan, potrivit MSN.com.

Cazul pugilistului este asemănător cu cel al Simonei Halep. Testul antidoping a arătat existența unor cantități mici de substanțe interzise în corp. Concluzia la care a ajuns sportivul britanic s-ar putea aplica și în cazul jucătoarei de tenis din România.

„Astăzi începe cel mai greu meci din viața mea: o luptă pentru adevăr! Am fost notificată că am fost testată pozitiv la o substanță numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică. Este cel mai mare șoc din viața mea. În întreaga mea carieră, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, este complet împotriva principiilor și valorilor cu care am fost educată. În fața unei astfel de situații, mă simt confuză și trădată”, a scris Simona Halep în ziua în care a aflat că a fost suspendată.