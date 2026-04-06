Spitalul Universitar a anunțat că nu mai oferă informații despre starea lui Lucescu

Spitalul Universitar a anunțat că nu mai oferă informații despre starea lui LucescuMircea Lucescu este internat la Spitalul Universitar din București. Sursa foto: colaj EVZ
Spitalul Universitar de Urgență București a anunțat că nu va mai oferi informații suplimentare despre starea de sănătate a fostului selecționer Mircea Lucescu. Personalul medical a spus aceasta rămâne o chestiune strict legată de dreptul la intimitate al pacientului.

Spitalul Universitar București, despre Lucescu

Medicii au transmis un comunicat oficial prin care solicită respectarea confidențialității tuturor pacienților internați.

„În Spitalul Universitar de Urgență București sunt internați aproape 800 de pacienți, fiecare cu povestea și problemele sale medicale, precum și cu familia sa. Interesul public trebuie să respecte intimitatea, dreptul la confidențialitate, demnitatea și liniștea fiecărui pacient”, se arată în document.

Personalul medical a mai precizat că informațiile oficiale privind evoluția stării lui Mircea Lucescu sunt comunicate exclusiv prin canalele SUUB și că nu există elemente noi în acest moment. În comunicat se menționează că urmează să fie luate decizii privind conduita terapeutică imediată, într-o întâlnire complexă a medicilor care supraveghează cazul.

Starea lui Mircea Lucescu s-a agravat

Mircea Lucescu se află internat în stare gravă, după ce a suferit complicații cardiace care au necesitat intervenția urgentă a echipei medicale. Potrivit SUUB, în cursul nopții de duminică, aritmiile cardiace ale fostului selecționer s-au agravat, nu au mai răspuns la tratament și au impus transferul acestuia în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

Mircea Lucescu. Sursă foto: Captură video

Medicii au au spus că situația pacientului este atent monitorizată și că evoluția sa va fi comunicată doar atunci când vor exista date noi și confirmate. „Facem apel la presă să nu preia informații incorecte sau neconfirmate și să respecte comunicările oficiale ale SUUB, care oferă date exacte și verificate”, au transmis cadrele medicale.

Ce spune Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a confirmat că Mircea Lucescu se află în terapie intensivă, sub supraveghere permanentă. Oficialul a precizat că starea fostului antrenor s-a deteriorat în ultimele 24-48 de ore, ceea ce a impus intensificarea măsurilor de monitorizare și tratament.

