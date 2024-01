Spital nou cu aproape 500 de paturi. Unde va fi amplasat şi când va fi gata

Spital nou cu aproape 500 de paturi. Un nou sediu pentru Spitalul de Urgenţă al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” urmează să fie construit în zona de nord a Capitalei. Mai exact, în apropierea celor două aeroporturi Otopeni şi Băneasa.

Spital nou cu aproape 500 de paturi

Ceremonia de semnare a contractului de proiectare, execuție și dotare a avut loc în data de 29 ianuarie în prezența ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și a Ambasadorului Republicii Turcia la București, Excelența Sa domnul Özgür Kıvanç Altan.

„În data de 29 ianuarie 2024, în prezența ministrului Afacerilor Interne, domnul Cătălin Predoiu, și a Ambasadorului Republicii Turcia la București, Excelența Sa domnul Özgür Kıvanç Altan, a avut loc ceremonia de semnare a contractului de proiectare, execuție și dotare a obiectivului de investiții „Sediul nou pentru spitalul de urgență Prof. Dr. Dimitrie Gerota”, se arată în comunicat.

Va fi un spital la nivelul standardelor internaţionale

Proiectul, finanțat prin PNRR, are ca obiectiv construirea unui nou sediu conform standardelor actuale și celor mai bune practici internaționale. Scopul este de a oferi servicii de îngrijiri medicale integrate, cu accent pe accesibilitatea pentru personalul MAI. Dar şi pentru locuitorii Municipiului București și alte persoane care solicita servicii de sănătate de calitate.

Semnarea contractului de proiectare, execuție și dotare, care are o valoare de 1.240.571.360,24 lei fără TVA, reprezintă o etapă importantă în realizarea proiectului și concretizarea unor eforturi instituționale consistente.

Ministrul Cătălin Predoiu a declarat că este o victorie obţinută cu greu. La acest proiect, mai spune ministrul, s-a muncit enorm.

„Este fără îndoială o victorie și orice victorie, evident că ne bucură. O victorie obținută cu greu ne bucură și mai mult. S-a muncit enorm pentru acest proiect de către colegii pe care am onoarea să îi reprezint astăzi. S-a trecut peste dificultăți, s-a ajuns la o colaborare eficientă atât la nivelul Guvernului, cât și la Ministerul Sănătății, totul aliniindu-se în mod favorabil pentru a începe concret implementarea proiectului”.

Spital nou cu multe secţii medicale

Contractul a fost semnat de doamna doctor chestor de poliție medic dr. Alida Moise, directorul general al spitalului Gerota, și de reprezentantul asocierii celor două companii din Turcia câștigătoare ale contractului.

Proiectul „Sediul nou pentru Spitalul de Urgență al MAI Prof. Dr. Dimitrie Gerota” – cod PNRR/2022/C12/MS/12.1/Infrastructura spitalicească publică nouă este realizat în cadrul apelului MS-0212, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12: Sănătate, Investiția: 12. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice și are un buget total de 2.040.142.140,00 lei din care valoarea eligibila din PNRR de 1.028.643.096,00, valoare TVA eligibil aferent PNRR 195.442.188,00 lei și valoare contribuție proprie inclusiv TVA 816.056.856,00lei.

Noua clădire va fi dotată cu 490 de paturi, dintre care 400 în secțiile medicale pentru spitalizare continuă, 40 de paturi pentru spitalizare de zi și 50 de paturi pentru anestezie și terapie intensivă.

Acest spital va avea regim de înălțime de 2S+6E+Et+heliport

Suprafață totală construită la sol va fi de 12.884 mp, suprafața construită desfășurată spital: 72.103 mp și a corpului tehnic:4.768 mp,

Configurația funcțională propusă, realizată pe centre medicale, permite o flexibilitate mare, asigurând utilizarea la maximum a capacităților tehnice și a resurselor umane, precum și circuite corecte din punct de vedere epidemiologic.

Structura de rezistență a clădirii este proiectată după conceptul de izolare a bazei, în scopul reducerii răspunsului seismic al structurii, prin utilizarea unor izolatori seismici. Noul sediu al spitalului va fi dotat cu un sistem integrat de management al clădirii.

Când va fi inaugurată unitatea medicală

Ministrul Alexandru Rafila a dat asigurări că proiectul va fi realizat la timp şi a reamintit că termenul este de trei ani. În vederea respectării standardului NZEB (nearly Zero-Energy Building – Clădire cu consum de Energie aproape Zero) pentru clădiri cu consum de energie aproape de zero, noul spital va utiliza pentru încălzire apa termală ce va fi extrasă din două puțuri executate la aprox. 3000 m adâncime, construcția fiind amplasată pe unul dintre cele mai mari bazine de apă termală din România.

Acest spital va asigura servicii medicale de urgență într-una din cele mai aglomerate zone de intrare/ieșire din București, unde nu există la acest moment un spital de urgență.