Speranță pentru milioane de pacienți. Compania Antibiotice Iași, premiu pentru investiții în dezvoltarea și producția de medicamente critice

Compania Antibiotice Iași s-a aflat pe lista celor premiate la Gala Capital Performeri în Sănătate 2025. Reprezentanții acesteia au primit premiul pentru investiții semnificative în dezvoltarea și producția de medicamente critice.

Pentru Antibiotice Iași, anul 2025 reprezintă un moment-cheie de dezvoltare și modernizare. Compania a semnat recent, alături de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, un contract de finanțare în valoare de 75 de milioane de euro pentru proiectul „Centru cercetare-dezvoltare INOVA a+ și producție medicamente critice”, derulat prin Programul Sănătate – Prioritatea 9.

Proiectul va asigura o infrastructură modernă pentru producerea medicamentelor esențiale și va întări sistemul de sănătate din România, contribuind totodată la autonomia strategică a Uniunii Europene în sectorul farmaceutic.

Premiul a fost ridicat de Răzvan Tătaru, Manager Guvernanță Corporativă & Risc la Antibiotice Iași. Reprezentantul companiei a afirmat că distincția primită reprezintă p confirmare a eforturilor constante pentru producția de medicamente critice.

El a subliniat că 2025 este un an important pentru Antibiotice S.A., care împlinește 70 de ani de activitate.

„Țin să vă mulțumesc în numele companiei antibiotice pentru acest premiu, care reprezintă o recunoaștere a eforturilor noastre continue și a investițiilor pe care le facem. în dezvoltarea și producția de medicamente critice. Așa cum ați afirmat și dumneavoastră, anul 2025 are o semnificație aparte pentru noi. Antibiotice S.A. împlinește 70 de ani de existență, 70 de ani de tradiție, responsabilitate și inovare. în industria farmaceutică rumânească”, a spus reprezentantul companiei.

În fața celor prezenți la Gala Capital Performeri în Sănătate 2025, reprezentantul Antibiotice Iași a afirmat că premiul confirmă direcția în care compania s-a dezvoltat în ultimii ani. El a spus că această distincție reflectă munca unei echipe întregi, dedicate producției de medicamente esențiale pentru sistemul de sănătate.

„Primesc acest premiu cu recunoștință în numele tuturor colegilor mei. Este o confirmare a dedicării noastre pentru a construi durabil, pentru a inova și pentru a interveni în procesul de sănătate din România. Vă mulțumesc foarte mult!”, a încheiat Răzvan Tătaru.

Printre partenerii care au sprijinit gala s-au numărat Catena, Sanador, Antibiotice Iași, Medicis, Construcții Erbașu, Rewire Interior Design, Galeria Romană și Imperial One.