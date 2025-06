Spectacol ceresc în sudul SUA. Un meteor strălucitor observat în plină zi

Un eveniment ceresc rar a atras atenția a sute de locuitori din sudul Statelor Unite joi după-amiază, când un obiect luminos a fost observat traversând cerul în plină zi. Peste 200 de persoane din cel puțin șase state au raportat apariția, iar specialiștii NASA au confirmat ulterior că a fost vorba despre un bolid – un meteor extrem de strălucitor, potrivit phys.org

Cele mai multe semnalări au fost înregistrate în Georgia și Carolina de Sud, în jurul orei 12:30, potrivit biroului Serviciului Național de Meteorologie din Peachtree City, Georgia.

Potrivit experților de la NASA, obiectul avea dimensiunea unui cărucior de supermarket și a fost detectat începând din zona Oxford, Georgia, deplasându-se spre sud-vest. Bill Cooke, cercetător în cadrul Meteoroid Environments Office, a declarat că meteorul s-a dezintegrat deasupra localității West Forest, generând o energie echivalentă cu 20 de tone de TNT – explozie resimțită sub forma unor bubuituri de către numeroși locuitori.

Mai multe radare meteorologice au înregistrat căderea obiectului, iar NASA susține că fragmente din meteorit ar fi ajuns la sol în zona Blacksville, Georgia.

Reacțiile martorilor nu au întârziat să apară. American Meteor Society a primit până vineri peste 215 mărturii ale fenomenului, multe dintre ele exprimând uimirea celor care au fost martori la apariția spectaculoasă.

