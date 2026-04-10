Netflix va transmite în direct întoarcerea echipajul navei Artemis II pe Pământ

Netflix va difuza în direct revenirea pe Pământ a echipajului misiunii Artemis II. Evenimentul marchează întoarcerea astronauților după o misiune istorică în jurul Lunii, fiind transmis pentru publicul larg prin platforma de streaming, informează Tudum

După 10 zile petrecute în spațiu și parcurgerea a aproximativ 1.000.000 de kilometri, misiunea istorică Artemis II se pregătește să revină pe Pământ, într-un eveniment transmis în direct pe platforma de streaming.

Programul live de pe Netflix începe mai devreme, la 18:30 EDT / 15:30 PDT, și va include intervenții ale echipei implicate în operațiunile de recuperare. Printre aceștia se vor afla medicul echipajului, comandantul navei USS John P. Murtha, precum și un scafandru al Marinei SUA, care vor explica etapele pregătirilor pentru revenirea astronauților pe Pământ.

Echipajul, format din comandantul Reid Wiseman, pilotul Victor Glover, specialista de misiune Christina Koch și astronautul Agenției Spațiale Canadiene Jeremy Hansen, a decolat de la Centrul Spațial Kennedy din Florida pe 1 aprilie și a devenit primul echipaj care a depășit această distanță față de Pământ după generații întregi de misiuni spațiale.

În cadrul acestei expediții, marcată de un survol lunar istoric pe 6 aprilie, astronauții au observat suprafața Lunii și au testat sisteme, echipamente și proceduri esențiale pentru viitoarele aselenizări din programul lunar al NASA.

Echipajul format din patru astronauți de la bordul navei spațiale Orion, primii oameni care au orbitat Luna după mai bine de jumătate de secol, urmează să amerizeze în largul coastei orașului San Diego pe 10 aprilie, în jurul orei 20:00 EDT / 17:00 PDT, într-o transmisiune care poate fi urmărită pe Netflix.

Transmisiunea dedicată evenimentului va debuta pe platforma Netflix în intervalul 18:30 EDT / 15:30 PDT, iar amerizarea este estimată pentru aproximativ 20:07 EDT / 17:07 PDT. Operațiunea de revenire este programată să aibă loc în largul coastei orașului San Diego, California.

Acoperirea momentului aterizării navei Artemis II face parte din programul live NASA+, disponibil direct pe Netflix. Prin intermediul acestei colaborări, cele mai recente evenimente spațiale sunt transmise în timp real, oferind acces la lansări, actualizări de misiune, imagini de pe Stația Spațială Internațională și momente-cheie ale programului Artemis, inclusiv survoluri lunare.

Accesul la aceste transmisiuni este integrat în interfața Netflix, fără a fi necesar un abonament suplimentar față de cel deja existent. După contactul cu oceanul, echipajul navei va fi recuperat de scafandrii United States Navy și transportat cu elicopterul la bordul navei de recuperare USS John P. Murtha.

Locuitorii din zona orașului San Diego ar putea percepe un zgomot puternic în momentul în care capsula spațială Orion reintră în atmosferă. Fenomenul, cauzat de trecerea aparatului cu viteză supersonică, este un efect obișnuit al revenirii din spațiu și marchează simbolic legătura directă dintre misiunile de explorare cosmică și viața de pe Pământ.

Odată ajunși pe navă, astronauții vor trece prin evaluări medicale post-misiune, urmând apoi transferul către Centrul Spațial Johnson al NASA din Houston, unde va continua monitorizarea stării lor după revenirea pe Pământ.