Astronauții misiunii Artemis II se pregătesc de revenirea pe Pământ după un zbor istoric în jurul Lunii

După zece zile petrecute în spațiul îndepărtat, echipajul misiunii Artemis II se apropie de unul dintre cele mai critice momente ale întregii operațiuni: revenirea în siguranță pe Pământ, potrivit NASA.

Capsula Orion, la bordul căreia se află patru astronauți, urmează să intre în atmosfera terestră și să amerizeze în Oceanul Pacific, în largul coastelor Californiei.

Evenimentul marchează finalul unei misiuni considerate esențiale pentru viitorul explorării spațiale americane.

Reprezentanții NASA au subliniat în repetate rânduri că succesul misiunii nu poate fi declarat până în momentul în care echipajul va fi recuperat în siguranță.

„Vom putea începe să ne bucurăm abia când echipajul va fi în siguranţă la bordul navei însărcinate cu recuperarea sa”, a declarat Amit Kshatriya, administrator adjunct al agenției, în cadrul unei conferințe de presă.

Acesta a adăugat:

„Abia atunci vom putea lăsa emoţiile să preia controlul şi vom putea începe să vorbim despre succes”.

Misiunea Artemis II a reunit patru astronauți: americaniiChristina Koch, Victor Glover și Reid Wiseman, alături de canadianul Jeremy Hansen.

Aceștia au parcurs o distanță de peste 406.000 de kilometri de Pământ, depășind orice alt zbor uman anterior în spațiul îndepărtat.

Capsula Orion este programată să amerizeze în apropiere de San Diego, la ora locală 17:07. Această etapă finală va încheia o misiune care, până în acest punct, s-a desfășurat fără incidente majore.

O revenire reușită ar marca primul zbor cu echipaj uman dincolo de orbita joasă a Pământului de la finalul programului Apollo, în 1972.

Una dintre cele mai dificile etape ale misiunii este reintrarea în atmosferă, când capsula va fi supusă unor temperaturi de aproximativ 2.700 de grade Celsius. Scutul termic al navei Orion are rolul de a proteja echipajul în timpul acestui proces extrem.

Pilotul Victor Glover a descris această experiență drept una intensă, afirmând că traversarea atmosferei „ca o minge de foc” va fi un moment „marcant”.

El a precizat că a așteptat această etapă încă din momentul selecției sale în echipaj, în 2023.

Totuși, există îngrijorări legate de performanța scutului termic. În timpul unui test anterior, realizat în 2022, acesta s-a deteriorat „într-un mod neaşteptat”, conform unui raport tehnic.

În ciuda acestui incident, NASA a decis să utilizeze același scut, ajustând traiectoria de reintrare pentru a reduce riscurile.

They're halfway home. The Artemis II astronauts have hit the "halfway" mark between the Moon and the Earth. They will splash down in the Pacific Ocean around 8:07 pm ET on Friday, April 10 (0007 UTC on Saturday, April 11), off the coast of San Diego. pic.twitter.com/CQmOuDTVGh — NASA (@NASA) April 10, 2026

Responsabilii agenției au explicat că un unghi mai direct de intrare în atmosferă ar putea limita fenomenul de ricoșare care a contribuit la deteriorarea observată anterior. Cu toate acestea, decizia a generat discuții în rândul specialiștilor.

„O să mă gândesc la asta fără încetare până când vor fi în apă”, a declarat șeful NASA, Jared Isaacman, într-un interviu recent.

La rândul său, adjunctul său a recunoscut: „Este imposibil să vă spun că nu mai există nicio teamă iraţională”, subliniind însă că nu există îngrijorări bazate pe calcule tehnice.

Procesul de reintrare și amerizare va dura aproximativ 13 minute, dintre care șase fără comunicații cu echipajul, din cauza ionizării atmosferice. În acest interval, capsula va atinge viteze de până la 38.000 km/h, înainte de a fi încetinită cu ajutorul parașutelor.

Familiile astronauților vor urmări momentul de la centrul spațial din Houston, unde este coordonată întreaga misiune.

Artemis II are un rol esențial în strategia NASA de revenire pe Lună. Misiunea este concepută ca un test al sistemelor necesare pentru viitoarele aselenizări cu echipaj uman. Agenția își propune ca prima astfel de misiune să aibă loc în 2028.

Programul Artemis vizează, pe termen lung, stabilirea unei prezențe umane permanente pe Lună și pregătirea explorării planetei Marte. În același timp, există o competiție internațională, în condițiile în care China a anunțat obiectivul de a trimite astronauți pe Lună până în 2030.

În acest context, Artemis II reprezintă un moment important pentru validarea tehnologiilor dezvoltate după ani de întârzieri și investiții semnificative. Totodată, membrii echipajului și-au exprimat speranța că misiunea va avea și un impact simbolic.

Comandantul Reid Wiseman a declarat că își dorește ca aceasta „să permită, pentru o clipă, ca lumea să ia o pauză”.

Pentru moment, toate privirile rămân îndreptate către ultimele minute ale misiunii, considerate decisive pentru confirmarea succesului acestei etape din programul Artemis.