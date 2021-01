Ion Țiriac este de părere că Serena Williams (39 de ani, locul 11 în ierarhia mondială) ar trebui să-și încheie cariera în tenis. Omul de afaceri și-a motivat afirmația prin prisma vârstei înaintate pe care sportiva din Statele Unite ale Americii (SUA) o are pentru marea performanță. Nu au fost omise nici kilogramele în plus pe care le are Serena, deținătoare a 23 de titluri de Mare Șlem.

Greutatea, punctul nevralgic al Serenei

„La vârsta asta și la greutatea pe care le are acum, nu se deplasează atât de ușor pe cât se deplasa acum 15 ani. Serena a fost o jucătoare senzațională. Dacă ar avea puțină decență s-ar retrage! Din toate punctele de vedere”, spunea Ion Țiriac, în luna septembrie a anului trecut, în cadrul emisiunii „Rețeaua de idoli” difuzată de TVR 2, conform retetesivedete.ro.

Afirmațiile au făcut furori pe internet, iar acum, un jurnalist portughez, Jose Morgadon, a comentat pe contul de Twitter: „E sigur să spunem că Serena nu va mai juca niciodată la Madrid”, făcând referire la Mutua Madrid Open, turneul din Spania, patronat de Ion Țiriac. Prilej pentru soțul Serenei Williams, Alexis Ohanian, să comenteze și să afirme că nu este interesat de afirmațiile făcute de fostul tenismen român.

Un război mai vechi declanșat de Țiriac

„E sigur să spunem că nimănui nu-i pasă de ce crede Ion Țiriac”, a scris americanul. Despre greutatea Serenei Williams comenta și Ilie Năstase, în 2018, citându-l pe fostul său coechipier din Cupa Davis. „Zicea domnul Ţiriac ceva că e cam grasă. Nu cred că poate să slăbească până la Roland Garrros. E treaba de timp. E greu să revină. Dacă nu câştigi, pierzi încrederea. Arăta bine îmbrăcată la nunta regală”, afirma „Nasty”.

„Cu tot respectul, dar Serena Williams are 36 de ani şi 90 de kilograme! Aş vrea să văd altceva, aş vrea să mai văd o jucătoare precum Steffi Graf”, spunea Țiriac în 2018.