Site-ul oficial al WTA a dat publicităţii, luni, 9 decembrie, clasamentul actualizat al probei de simplu. Top 10 este neschimbat, Simona Halep rămâne pe locul 4, cu 5.462 de puncte.

După toate calculele, nu se va mai schimba ceva pana la startul noului sezon.

Primele modificări apar de la locul 63, unde Lauren Davis (SUA) a făcut rocada cu Tamara Zidansek (Slovenia).

Top 10 WTA

1. Ashleigh Barty 7.851p

2. Karolina Pliskova 5.940p

3. Naomi Osaka 5.496p

4. Simona Halep 5.462p

5. Bianca Andreescu 5.133p

Elina Svitolina 5.075p

7. Petra Kvitova 4.776p

8. Belinda Bencic 4.685p

9. Kiki Bertens 4.245p

10. Serena Williams 3.935p

În schimb, cinci tenismene române au suferit căderi în clasamentul dat publicităţii în această dimineaţă, potrivit ziuadeconstanţa.ro

Romania mai are o singura sportiva in top 100, in afara Simonei Halep, pe Sorana Cirstea (74 WTA). Între locurile 100-200, ţara noastră mai are şapte reprezentante:

74. Sorana Cirstea 822p

Irina Begu 669p (-2)

111. Mihaela Buzarnescu 596p (-1)

112. Patricia Tig 593p (-1)

117. Monica Niculescu 565p

121. Ana Bogfan 508p

164. Irina Bara 367p (-1)

185. Gabriela Ruse 325p (-1)

