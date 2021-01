Nu este prima dată când Şoşoacă ameninţă colegii din Parlament cu plângere penală. La 21 decembrie, ea posta pe o reţea de socializare un filmuleţ în care explica motivele.

Senatoarea AUR declara că va face plângere penală împotriva celor care i-au făcut publică adeverința medicală prezentată pentru a justifica faptul că nu poartă mască.

Ea a spus că va cere verificarea măștilor pe care le poartă parlamentarii, pentru a vedea dacă sunt conforme.

Şoşoacă nu renunţă la plângerea penală împotriva Parlamentului

„Până una alta, pot să fac plângere penală inclusiv împotriva Parlamentului României pentru că mi-au divulgat datele.

S-a emis o adresă de la Ministerul Sănătăţii către medicul meu de familie în care se cere tot istoricul medical. Se cer absolut toate analizele pe care le-am făcut în viaţa mea”, a declarat Şoşoacă în emisiunea lui Victor Ciutacu.

Marcel Vela i-a cerut să-i mulţumească

Altfel, senatoarea AUR a dezvăluit ce i-a transmis fostul ministru al Afacerilor Interne, Marcel Vela: „Vela mi-a spus să zic mersi că n-am amenzi.

Eu cu soţul meu am depăşit peste 20.000 aemenzi în toată ţara. Pentru că nu există oraş unde să nu fi avut probleme. Ba că nu aveam aprobare, ba că nu aveam mască… Eu aveam aprobare de la Dumnezeu.”

Ce a spus Şoşoacă despre vaccinarea liderului AUR

Altfel, Diana Şoşoacă a comentat declaraţiile liderului AUR, George Simion. Acesta a declarat luni, la Antena 3, că se va vaccina contra Covid-19, dar „mai târziu”.

„Simion a spus că o să se vaccineze dacă este cazul, preventiv… Eu nu mă vaccinez nici macar de gripe. Am făcut şi gripe în viaţa mea şi am trecut peste. Eu, dacă mă vaccinez acum de gripă, nu-mi garantează nimeni că la anul nu mai fac gripă.

Dumnezeu a făcut corpul nostru astfel încât să producă şi anticorpi. Nu să stăm toată ziua cu botniţa aia, care are şi bacterii… Nu avem bază legală pentru purtatul măştii în exterior.

Eu militez pentru dreptul la opinie şi dreptul la liberă exprimare. Este dreptul lui Simion. Eu am spus. Conform legislaţiei, trebuie să ni se spună obligatoriu care sunt efectele adverse, ce implică acest vaccin”, a spus Şoşoacă.

Şoşoacă, în continuare o militantă antivaccin Covid-19

„Astăzi mi s-a comunicat că trebuie să aleg dacă mă vaccinez la Parlament sau la medicul de familie. Nimic despre opţiunea de refuz. Am fost la Claudiu Târziu şi am spus că asta trebuie discutată în Biroul Permanent. El mi-a spus să aleg. Eu? Sub nicio formă…”, a declarat senatoarea AUR la România TV.

sursa: romaniatv.net