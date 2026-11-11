Sorin Lazăr a preluat miercuri funcția de președinte al Curții de Conturi a României, după ce a fost numit de plenul comun al Parlamentului. Noul șef al instituției a anunțat că una dintre principalele priorități pentru perioada următoare va fi elaborarea și aprobarea programului de activitate pentru anul 2027, cu accent pe identificarea și verificarea domeniilor în care au fost constatate riscuri.

La preluarea atribuțiilor, Sorin Lazăr a transmis că este onorat de responsabilitatea primită din partea Parlamentului și a vorbit despre rolul instituției în gestionarea finanțelor publice.

„Sunt deosebit de onorat de misiunea pe care mi-a încredinţat-o Parlamentul României, de a exercita atribuţiile de preşedinte al Curţii de Conturi, instituţie cu responsabilităţi esenţiale în buna gestionare a finanţelor publice ale ţării”, a declarat Sorin Lazăr.

Noul președinte a explicat că următoarea etapă va fi stabilirea direcțiilor de activitate pentru anul viitor. Programul va include misiunile de audit care urmează să fie desfășurate, în funcție de riscurile identificate și de problemele considerate importante pentru societate.

„În următoarea perioadă, eforturile mele şi ale colegilor din Plen se vor concentra pe elaborarea şi aprobarea Programului de activitate al Curţii pentru anul următor, astfel încât misiunile de audit pe care le vom planifica să acopere cât mai bine zonele de risc identificate şi să răspundă problemelor cheie care afectează şi preocupă societatea”, a mai transmis Sorin Lazăr, preşedintele Curţii de Conturi a României.

Sorin Lazăr, care ocupa funcția de consilier de conturi, a fost votat marți de parlamentari pentru a prelua conducerea instituției. Votul a avut loc în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

Numirea sa a fost aprobată cu 248 de voturi pentru. Împotriva propunerii au votat 54 de parlamentari, în timp ce alți 48 s-au abținut.