Sorin Grindeanu, noi acuzați la adresa lui Ilie Bolojan: A luat miliarde de lei din buget şi i-a lăsat la bogaţi

Tensiunile dintre partidele din coaliția de guvernare continuă, după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a criticat public pe premierul Ilie Bolojan pentru politicile fiscale promovate de Guvern. Social-democratul susține că deciziile luate de Executiv au favorizat companiile mari, în timp ce pentru unele categorii vulnerabile sprijinul financiar rămâne limitat.

Într-o postare publicată miercuri seară pe Facebook, președintele PSD a afirmat că premierul ar fi redus impozitarea pentru companiile multinaționale și ar fi eliminat o măsură menită să limiteze externalizarea profiturilor.

„Domnul Bolojan a tăiat la jumătate impozitul pentru multinaţionale. Domnul Bolojan şi-a revocat singur măsura care oprea externalizarea profiturilor pentru multinaţionale. Domnul Bolojan a luat astfel miliarde de lei din buget şi i-a lăsat la bogaţi. Iar acum ne cere să fim responsabili când discutăm dacă un copil cu dizabilităţi trebuie să primească de la 80 de lei la 199 de lei din partea statului”, a scris Sorin Grindeanu într-o postare pe Facebook.

Acest aspect a fost semnalat inclusiv de jurnalistul Mirel Curea, care a adus în centrul atenției subiectul la care face referire și Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a spus că poziția PSD a fost exprimată în mod repetat în cadrul discuțiilor din coaliție.

„I-am spus de patru ori astăzi la Coaliţie că nu suntem de acord cu această abordare. O spun încă o dată, ca să fie clar!”, a conchis el.

În același context al disputelor politice privind bugetul și deciziile guvernamentale, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre necesitatea recâștigării încrederii publicului în instituții și în partidele politice.

”Cum putem noi să recâştigăm încrederea românilor dacă cei care avem răspunderi mari în ţara noastră, dacă de cei care depinde adoptarea bugetului, sau a unor legi importante sau a unor decizii strategice pentru România, nu lucrăm în aşa fel încât să avem încredere unii în alţii, să recâştigăm încrederea în partidele politice”, a declarat premierul Bolojan, la B1.

Șeful Executivului a subliniat că este dificil să fie refăcută încrederea cetățenilor dacă liderii politici nu reușesc să colaboreze.

”Eu, având această importantă responsabilitate, pe care mi-am asumat-o într-o perioadă dificilă pentru ţara noastră, caut să tratez lucrurile cât se poate de serios, să nu fiu un factor de conflicte, dar, cât timp voi fi pe această funcţie, voi susţine lucruri care ştiu că sunt raţionale pentru ţara noastră”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan.