Ilie Bolojan a explicat marile probleme care macină România: Dezechilibrele sunt foarte mari

Ilie Bolojan a declarat miercuri că Guvernul a fost nevoit să schimbe modul în care sunt distribuite resursele financiare între administrația centrală și cea locală.

Potrivit premierului, statul nu mai putea continua să direcționeze majoritatea veniturilor către autoritățile locale, în timp ce Guvernul era obligat să finanțeze investiții din fonduri pe care nu le are.

Șeful Executivului a afirmat că există diferențe importante între modul în care sunt gestionate investițiile în România și situația din alte state europene. El a explicat că o parte semnificativă a proiectelor de investiții se derulează prin autoritățile locale.

„Noi suntem o ţară în care dezechilibrele în administraţia locală versus ceea ce poate România sunt foarte mari. De exemplu, jumătate din investiţiile României se derulează prin autorităţile locale. Deci cam 3% din PIB-ul României trece prin autorităţile locale. Asta înseamnă că faţă de ceea ce se întâmplă în media europeană, unde este cam 1,5%, noi avem investiţii duble derulate prin autorităţile locale.

Sigur, se va spune, noi suntem o ţară care avem un deficit de infrastructură şi în mod normal ar trebui să avem bugete mai mari, ca să putem recupera acest deficit corect, până la capacitatea de a asigura aceste transferuri, pentru că ele nu sunt transferate din nişte bani pe care îi avem, ci sunt transferate din bani împrumutaţi şi atunci trebuie văzută care este calitatea acestor proiecte, în ce măsură autorităţile locale contribuie la cofinanţare lor”, a spus premierul Bolojan, la B1, despre sumele pentru autorităţile locale.

Premierul a explicat că nivelul veniturilor obținute de administrațiile locale din impozitele pe proprietate acoperă doar o parte din cheltuielile acestora, în special cele legate de personal.

Potrivit lui Ilie Bolojan, în România doar aproximativ un sfert din cheltuielile de personal ale administrațiilor locale sunt acoperite din impozitele pe proprietate colectate la nivel local.

„Spre exemplu, în ţările Uniunii Europene, 100% din cheltuielile de personal sunt acoperite din impozitele pe proprietate. Sigur, noi suntem în situaţia în care diferenţa trebuie să o asigurăm prin transferul de la bugetul de stat. Şi noi, deci, de la bugetul de stat pentru administraţia locală transferăm cam 80% din fonduri, în timp ce în Uniunea Europeană se transferă cam 50% din fonduri. Şi nu mai putem, deci, continua să ne ducem în acea situaţie, pentru că nu mai avem de unde să transferăm fonduri”, a explicat şeful Executivului.

Premierul a mai precizat că, în cadrul coaliției de guvernare, s-a convenit reducerea cu aproximativ 10% a cheltuielilor din administrația locală.

Ilie Bolojan a arătat că deciziile luate urmăresc menținerea investițiilor, dar și implicarea mai mare a autorităților locale în finanțarea acestora.

„Noi avem un volum mare de investiţii care se derulează în autorităţile locale. Ca să le finalizăm, aşa cum ştiţi, anul trecut am luat o măsură nepopulară care a fost creşterea impozitului pe proprietate. Toate aceste impozite pe proprietate merg către autorităţile locale, dar nu mai puteam să lăsăm ca toate impozitele pe proprietate să meargă către autorităţile locale, creşterea de impozit pe venit, datorită creşterii veniturilor, să meargă toate către autorităţile locale, TVA-ul să meargă tot către autorităţile locale, reducerea de cheltuieli să meargă tot către autorităţile locale, dar noi, în continuare, să dăm banii care nu îi avem pentru investiţii”, a mai spus el.

Premierul a explicat că o parte dintre fondurile transferate către administrațiile locale ajung tot la acestea, însă prin programele de investiții.

„Asta s-a întâmplat, de fapt, în aşa fel încât să putem, pe de o parte, să avem şi investiţiile în continuare, de către autorităţile locale, dar, în acelaşi timp, să mutăm o parte din greutatea finanţării acestor investiţii şi pe umerii lor, pentru că fiecare impozit pe proprietate care este plătit de către un cetăţean din România înseamnă contribuţia lui la asfaltul care ar trebui să-i ajungă până în faţa casei, la apa şi canalizarea care ar trebui să-i racordeze locuinţa, la sistemul de iluminat public şi aşa mai departe. Asta este, în fapt, ceea ce s-a întâmplat. Şi atunci, în această situaţie, avem un acord în coaliţie pe această reducere de cheltuieli”, a menţionat Bolojan.