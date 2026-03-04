Bolojan, despre comunicatul PSD: Este în contradicție în totalitate cu ceea ce s-a întâmplat astăzi şi cu realitatea

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că ședința coaliției nu a fost marcată de dispute între partide, iar comunicatul emis după ședință de PSD este „în contradicție cu realitatea”. „El este în contradicție în totalitate cu ceea ce s-a întâmplat astăzi şi cu realitatea. Acesta este adevărul”, a spus acesta, la un post TV.

Premierul a declarat că, în ședința de miercuri a coaliției, nu au existat discuții contradictorii pe propunerile analizate.

„Întâlnirea a fost de dimineaţă, a fost în bună regulă, a rămas că se vor face ultimele corecturi, că se va trimite până la sfârşitul acestei săptămâni bugetul, în detaliu, către toate partidele şi că săptămâna viitoare, la mijlocul săptămânii, miercuri sau joi, guvernul va trimite bugetul la Parlament în vederea adoptării”, a explicat acesta, la B1 TV.

Referitor la comunicatul emis de PSD, șeful Executivului a afirmat: „Când am venit la dumneavoastră am văzut acest comunicat. El este în contradicţie în totalitate cu ceea ce s-a întâmplat astăzi şi cu realitatea. Acesta este adevărul. Dar vă rog să întrebaţi şi pe ceilalţi participanţi, că au fost cel puţin şase-şapte colegi de la toate partidele acolo şi vă pot confirma că discuţiile s-au dus într-o direcţie normală”.

Bolojan a declarat că nu înțelege de ce discuțiile din ședințe decurg normal, dar comunicatele apărute câteva ore mai târziu prezintă o realitate diferită.

„Este de neînţeles de ce atunci când discutăm lucruri serioase într-o perioadă dificilă pentru România, în spaţii în care sunt şedinţe lucrurile se derulează normal, după care, la câteva ore, comunicatele legate de ceea ce s-a discutat acolo sunt total diferite de realitate”, a afirmat acesta.

Premierul a afirmat că o astfel de situație nu ajută nici PSD, nici coaliția în general, deoarece oamenii se așteaptă ca guvernanții să facă „lucruri normale” pentru țară.

„Nu înţeleg de ce trebuie să avem scandaluri când şi aşa avem bugetul întârziat şi trebuie să-l închidem, pentru că nu ne place dacă acest buget nu este croit bine, el va genera perturbări serioase în cheltuielile bugetare în următoarele luni. Dacă acest buget îl închidem într-o formă echilibrată, e un buget corect care se bazează pe venituri încasabile şi pe cheltuieli care sunt estimate corect, atunci România închide acest ciclu de ajutare fiscală în acest an”, a spus acesta.