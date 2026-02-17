Sorin Grindeanu a cerut explicații în Coaliție cu privire la Mercosur și programul SAFE. Oana Țoiu și Radu Miruță, vizați de liderul PSD

Sorin Grindeanu a solicitat miniștrilor USR o prezentare detaliată în Coaliție cu privire la acordul Mercosur și programul SAFE, subliniind că deciziile de politică externă trebuie discutate transparent și asumate politic, relatează România TV.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut, în cadrul ședinței Coaliției de guvernare, clarificări privind mai multe angajamente externe ale României. Este vorba despre acordul comercial cu Mercosur, programul european SAFE și participarea la reuniuni internaționale dedicate resurselor minerale rare.

Liderul social-democrat a declarat că a solicitat ca miniștrii implicați să vină cu o prezentare detaliată sau un raport privind aceste demersuri. El a precizat că nu dorește o confruntare politică, ci o informare clară în interiorul Coaliției.

„Am cerut în coaliție și toată lumea a fost de acord să se vină cu un raport sau cu o prezentare, pe anumite decizii de politică externă”, a afirmat Sorin Grindeanu. Acesta a adăugat că în ultimele luni au existat decizii în privința cărora Coaliția nu a fost parte directă.

Vizați de declarațiile lui Sorin Grindeanu sunt miniștrii USR Oana Țoiu și Radu Miruță.

Sorin Grindeanu a susținut că acorduri precum cel privind Mercosur sau implicarea în programul SAFE produc efecte pe termen lung și necesită o dezbatere politică. El a menționat și summitul dedicat resurselor și pământurilor rare, precum și o viitoare reuniune la Washington pe tema energiei.

„Ar fi bine ca românii să știe la ce se înhamă”, a spus liderul PSD, subliniind că astfel de angajamente influențează direcția țării pentru mulți ani.

În opinia sa, politica externă nu trebuie tratată ca un demers restrâns la câțiva decidenți.

„Politica externă nu e făcută de o cabală, de un grup restrâns, e vorba tot de politică. Și pe acest domeniu trebuie să discutăm”, a declarat Grindeanu.

El a precizat că reprezentanții USR și premierul au fost de acord ca, în termen de una-două săptămâni, să fie organizată o prezentare oficială în Coaliție.

În intervenția sa, Sorin Grindeanu a făcut referire la alocarea financiară obținută de România prin programul SAFE. Țara noastră ar urma să primească 16,68 miliarde de euro pentru consolidarea capacității de apărare.

Potrivit acestuia, aproximativ patru miliarde de euro sunt destinate proiectelor de mobilitate militară, inclusiv infrastructurii rutiere și feroviare din zona Pașcani–Siret și până la Ungheni. Restul fondurilor, respectiv aproximativ 12 miliarde de euro, sunt destinate înzestrării militare.

Grindeanu a ridicat problema modului în care vor fi utilizate aceste sume. „Sunt împrumuturi, românii trebuie să știe cum se cheltuie acei bani”, a spus el.

Președintele PSD a declarat că își dorește ca o parte semnificativă din fondurile alocate pentru înzestrare să genereze efecte economice interne. El a precizat că ar fi important ca banii să susțină industria din România, nu să fie direcționați exclusiv către achiziții externe.

„Mi-aș dori ca cele 12-13 miliarde, care sunt efectiv pe înzestrare, să ajute și economia românească, să nu facem cumpărături din Germania, Franța, SUA etc.”, a afirmat Sorin Grindeanu.

De asemenea, el a făcut referire și la finanțarea unor tronsoane de autostradă care nu sunt incluse în PNRR, dar care beneficiază de alte surse europene. Potrivit acestuia, proiectele aflate pe culoarele europene sunt deja acoperite prin programe operaționale, iar segmentul Pașcani - Iași - Ungheni ar urma să fie susținut prin SAFE.

Declarațiile liderului PSD vizează activitatea miniștrilor USR, între care Oana Țoiu și Radu Miruță, implicați în dosarele menționate.

Grindeanu a afirmat că dezbaterea este necesară înainte de semnarea unor contracte sau asumarea unor angajamente definitive.

„N-au apucat să semneze contracte, eu cred că aceste dezbateri sunt absolut necesare și cred că au înțeles”, a spus acesta.

Liderul social-democrat a subliniat că partenerii de Coaliție au acceptat organizarea unei prezentări oficiale, care să clarifice poziția României în raport cu acordul Mercosur, programul SAFE și discuțiile privind resursele strategice.