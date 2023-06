Sorin Cârțu a luat o decizie radicală. Motivele pentru care oficialul de la CS „U” Craiova s-a retras din fotbal

Sorin Cârțu a anunțat, astăzi, că se va retrage din fotbal și nu va mai ocupa funcția de președinte al echipei CS „U” Craiova. În vârstă de 67 de ani, fostul jucător al „Craiovei Maxima” a explicat că, după atâția ani petrecuți în fotbal, vrea să stea departe de acest fenomen.

„Am decis să ies din fotbal! Principalul motiv e perioada de peste 55 de ani de fotbal pe care o am. Am trecut prin cariera de fotbalist și antrenor, iar în ultimii patru ani și jumătate prin cea de conducător. Nu am venit cu foi ca să vorbesc, ci vorbesc exact ceea ce simt în momentul ăsta. Sunt mândru de ce am realizat în domeniul ăsta. Sunt la momentul în care vreau să mulțumesc celor care au fost alături de mine.

Mulțumiri, dar și omagii pentru niște colegi dispăruți. Crișan, Ștefănescu, Tilihoi, Balaci… Mi-au dat șansa să joc alături de ei. Au fost cei mai frumoși ai vieții mele, cei din Craiova Maxima. I-am trăit cu intensitate maximă și de care îmi aduc aminte cu plăcere și nostalgie”, a afirmat oficialul Craiovei.

Sorin Cârțu s-a retras din fotbal

El a vorbit și despre perioada în care a lucrat ca tehnician. În sezonul 1990 – 1991, a câștigat titlul cu Universitatea Craiova, ultima distincție de acest gen, ajunsă în Bănie.

„După cariera de fotbalist am intrat în cea de antrenorat, peste 30 de ani, cu aproximativ 500 de meciuri doar la Divizia A. Nu mai pun Divizia B, echipa națională olimpică sau perioda din Grecia. A fost o etapă din viața mea intensă de care sunt foarte mulțumit, mândru. Am ajutat prin capacitatea mea profesională să promovez anumiți jucători și le-am influențat cariera și evoluția lor ulterioară.

Le mulțumesc celor care au avut încredere în mine și mi-au dat pe mână destinele echipelor. Din cei 55 de fotbal din viața mea, 40 au fost dedicați fotbalului craiovean. Au fost etape în viața mea interesante și pe care le-am abordat cu maximă pasiune.”