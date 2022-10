Lorena Balaci, dezvăluiri emoționante la patru ani de la moartea tatălui ei. „Am discuții cu tata în fiecare zi. Primesc semne de la el”

S-au împlinit patru de la moartea lui Ilie Balaci, unul dintre cei mai buni forbaliști ai României. Acesta a murit fulgerător, în 21 octombrie 2018, la doar 62 de ani. Fiica sa cea mare Lorena a suferit enorm atunci când și-a pierdut tatăl. Cei doi erau foarte apropiați. Ea păstrează cu multă dragoste toate cadourile primite de la părintele ei.

„Am foarte multe lucruri de la tata. Ceasul pe care îl port la mână e de la tata. Am cadouri pe care mi le-a făcut de-a lungul timpului, dar ce îmi este mie cel mai drag e o poză cu el pe care la un moment dat, mutându-mă dintr-o casă în alta, nu o mai găseam. Până la urmă am găsit-o și am fost foarte fericită”, a mărturisit Lorena Balaci, pentru Antena Stars.

Vorbește mereu cu el

În memoria tatălui ei a înființat o Asociație de Fotbal care îi poartă numele. Chiar dacă Ilie Balaci a plecat la ceruri, fiica sa spune că primește multe semne de la el.

„Am făcut Asociația de Fotbal Ilie Balaci, care momentan se ocupă doar cu activități caritabile, dar poate în viitorul apropiat o să-și deschidă propria academie. Asta nu știu, vom vedea. Semne de la el primesc zilnic. De fiecare dată când am o problemă, îl rog să-mi arate rezolvarea și să știi că rezolvarea îmi apare de nicăieri. Am discuții cu tata în fiecare zi, mai mult seara, înainte să mă culc. Îi povestesc diverse, cu toate că eu știu că el le știe deja”, a mai spus Lorena Balaci, la Antena Stars.

Seamănă cu tatăl ei

Odată cu trecerea timpul Lorena seamănă tot mai mult că tatăl ei. „Semăn cu el. Mă văd și eu în oglindă. Bătrânețea nu iartă pe nimeni, plus că eu nu apelez la intervenții chirurgicale de niciun fel și atunci vâd. Îmi văd și expresia feței și îmi aduc aminte de el. Sunt fiica lui până la urmă și trebuia cineva să semene și cu el”, a mai spus Lorena Balaci.